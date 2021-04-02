AKP ve MHP arasında rapor krizi: İttifak ortağıyız, sizin gibi ortak düşman başına

Elazığ Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci gününde belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

AKP'li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında gerçekleşen toplantıda MHP ile AKP'li başkan Şerifoğulları faaliyet raporunun içeriğiyle ilgili tartışma yaşandı.

AKP'li Başkan Şerifoğulları, faaliyet raporundaki eksiklikleri ifade eden MHP'li meclis üyelerine sert tepki gösterdi. MHP’li meclis üyelerinin cevap vermesine izin vermeyen AKP’li Şerifoğulları meclisi kapattı.

MHP FAALİYET RAPORUNU ELEŞTİRDİ

Elazığ Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporuyla ilgili MHP meclis grubu adına konuşan Burak Düzenli rapordaki eksikliklere değindi. Düzenli, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Müdürlükler arasında yapılan ödenek aktarmaları ile ödenek ekleme ve yedek ödenekten kullanıma ilişkin cetveller Genel Faaliyet Raporu eklerinde ayrıntılı bir şekilde sunulmamıştır.

* Bu durum tam açıklama ilkesini zedeleyebilecek nitelikte olduğundan Genel Faaliyet Raporunda bu hususa ilişkin bilgiye ayrıca yer verilmesinin uygun olacağı düşünüyoruz.

* Faaliyet Raporunda iç ve dış mali denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında bilgilere yer verilmediği görülmüştür.

* İdaremizde tespit edilen iç denetçi kadrosunda personel olmadığı ve bu birimin belediyemiz faydasına olduğunu düşündüğümüz iç denetçi birimimizin faal hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Faaliyet raporunda hedef ve göstergelere ilişkin sapmaların açıklanmadığı görülmektedir.

“10 MİLYON LİRANIN ARAÇLARDA KULLANILIP KULLANILMAYACAĞI FAALİYET RAPORUNDA YOK”

İş makinelerinin alımlarına değinen MHP Meclis Üyesi Burak Düzenli, şöyle konuştu:

* Elazığ Belediye Meclisinin 04.08.2020 tarih 2020/131 K. Sayılı kararı ile ‘Asfalt yol kaplanması çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet dozer, 3 adet damperli kamyon, 1 adet kamyonet, 1 adet loder kepçe, 1 adet asfalt plent makinası’ alımı için 16 milyon TL kredi kullanılması yetkisi verilmiş olup, 1 adet dozer 3 milyon 465 bin TL, 1 adet loder kepçe 1 milyon 602 bin TL alınmıştır.

* Yetki alınan kredi miktarı 16 milyon TL olup kullanılmayan 10 milyon 933 bin TL paranın alınmayan araçlarda kullanılıp kullanılmayacağının bilgisinin faaliyet raporunda verilmediği görülmüştür.

“SİZ SADECE DÜŞÜNMEKLE KALMIŞSINIZ”

Elazığ Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporunun meclise okunmasın ardından MHP'den gelen eleştirilere cevap veren Şahin Şerifoğulları, şu ifadeleri kullandı:

* Yapmış olduğumuz projeleri anlattık. Çok güzel işler yaptığımızı sizler de biliyorsunuz. Meclis üyesi arkadaşlar da biliyor. Şehrimiz de yapmış olduğumuz bu çalışmalardan gayet mutlu.

* Tabi siz sadece düşünmekle kalmışsınız. Sizler düşünürken cetvele takılmışsınız. Düşünürken analize, noktaya, virgüle takılmışsınız. Sizler düşünürken bizler bütçeyi 571 milyona çıkarmışız.

* Sizler düşünürken bizler denk bütçe yapmışız. Yine sizler düşünürken bin 88 dönüm arsa satmışız. Karşılığında, 19 kat bin 640 dönümü belediyemize, şehrimize kazandırmışız. Yine biz kapalı çarşıyı bitirmişiz. Şehirlerarası otobüs terminaline başlamışız.

“İTTİFAK ORTAĞIYIZ, SİZİN GİBİ ORTAK DÜŞMAN BAŞINA”

İttifak ortağı olduklarını hatırlatan AKP'li Şahin Şerifoğulları, şunları söyledi:

* Daha sayamadığımız caddeler, bulvarlar… Bunları hayata geçirmişiz. Bunları yaparken de hiçbir bahane arkasına sığınmamışız.

* Elazığ Belediyesini tarihinin en büyük yerlerine ulaştırdık. 2021'de bu tür çalışmalar devam edecek. Keşke düşünürken yapmış olduğumuz çalışmaları görseydiniz. Sadece sapmalara, analizlere takılmasaydınız. Yani ittifak ortağıyız, sizin gibi ortak da düşman başına. Bunu demek zorunda bıraktınız.

* Çünkü; yapmış olduğumuz o kadar güzelliği görmeyip, teşekkür etmeyip, analizden cetvelden bahsetmek hem meclise hem 2 bin 400 tane belediye personeline hakaret olarak algıladım.

Tartışmalar sonrasında Elazığ Belediyesi 2020 faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

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