AKP’li Başkan Beyazgül’den ‘çuval çuval para’ iddiasına yanıt: İftira atıyorlar

AKP Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, AKP Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü sosyal medyada ağır sözlerle eleştirdi. Savacak, “Senin oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül” demişti.

AKP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kendisine ve oğluna yönelik yapılan yolsuzluk suçlamalarına belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi.

“ÇOCUĞUMA, ŞAHSIMA, AİLEME İFTİRA ATILIYOR”

Suçlamaları kabul etmeyen AKP'li başkan Zeynel Abidin Beyazgül, ”Açıksu caddesinde yol genişletme çalışması yaptık yol ve yeşil alan üzerinde olan bir kıraathanenin istimlak edildi şahsa hakkı verilerek kahvesi kamulaştırıldı. Çıktı ‘İki yakınımı işe alacaksınız' dedi. Ben 300 tane konutu kale arkasında yıktım. Turizm yolunu açıyorum yine Kızılay meydanının ön kısmını yıktım bu insanların hakkı yok mu? Belediye ancak ihtiyaç dâhilinde işçi alır. Sen almazsan bende bunları yaparım dedi ve Çocuğuma, şahsıma, aileme iftira atılıyor” dedi.

“HALKIN MALINI HAKSIZ TALEPTE BULUNANLARA YEDİRMEM”

Kendilerine haksız taleplerde bulunduklarını ancak kendisinin bunu reddettiğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Zeynel Abidin Beyazgül, şunları söyledi;

“Neyi vereyim? Milletin malını size nasıl vereyim. Benim size sağlayacağım en ufak bir rant, ihtiyaç sahibinin evine gidememem, yardım edememem demektir. Ne yazık ki Kendisini halkçı olarak kabul eden, halktan yana kabul eden ulusal medyanın bazı mensupları, bir telefon edip konuyu araştırmaktan imtina ederken, öte yandan bir iftirayı direkt olarak gündeme taşıyorlar. Yazık, siz halktan taraf mısınız? Ranttan taraf mısınız? Öte taraftan Ankara'da bir şahıs var siyaset yaptığını sanıyor. Halkı, milleti tanımıyor milletin ihtiyaçlarını bilmiyor.”

“İFTİRA ATANLAR YARGIYA HESAP VERECEK”

Şahsına ve ailesine atılan iftiraları yargıya taşıdığını aktaran Başkan Beyazgül, “Rant sağlamıyorum diye hemen oğluma iftira atıyorlar. Savcılıktan hemen her gün kağıt geliyor. İftira atan şahıslar mahkemeye çağırılıyorlar. İftira atan ispat etsin. Gelsin karşımda otursunlar. Yargı önünde hesaplaşalım. Memleketin önünü kapatmaktan vazgeçsinler. Ben bu memlekete peygamberler şehrine hizmet etmeye devam edeceğim. Ben kendimi feda ettim benim eşimden çocuklarımdan ne istiyorlar diyerek iftira attıktan sonra ne hale geldiklerini biliyorlar mı? İki çocuğum avukat. Bir oğlumda işletmede okuyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ihtisas yapıyor. Muhasebe imtihanlarına giriyor. Ben bunlara bir yerde iş mi sağladım? Özel Kalemden işe mi girin dedim? Buyurun ne iş yaptıklarını açıkladım” diye konuştu.

“HALKA HİZMET YOLUNDA PES ETMEYECEĞİZ”

Halka hizmet yolunda doğru bildiği yolda yılmadan, yorulmadan yürüyeceğinin altını çizen Başkan Beyazgül, ”Halkın anketlerde Zeynel Abidin Beyazgül'ü ilk sırada tutuyor bu durumu hazmedemeyenler ayağını nasıl kaydırırız diye birtakım iftiralar atıyor. Bunun yolu iftiradan geçmez Bunun yolu halka daha fazla hizmetten geçer. Fakir fukaraya ihtiyaç sahibine daha fazla el uzatmaktan geçer. Bunun yolu halkın gönlüne girmekten geçer iftira atmaktan geçmez. İftira atanlar bunu bilsinler ki attıkları iftira bataklığında kendileri kururlar” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ YÖNETİCİ AĞIR İTHAMLARDA BULUNMUŞTU

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Savacak, Twitter hesabından Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e yönelik çok sayıda ağır ithamlar içeren paylaşımlarda bulunmuştu. Savacak, “Oğlun çuval çuval para götürüyor. Esnaf ekmek götüremiyor. Zalim olma. Siyaset mafyacılığı yapma Zeynel Abidin Beyazgül” demişti.