AKP’li iki vekil tartıştı… Yolsuzluklar ortaya çıktı

Geçen hafta TAB'ın Ankara'da düzenlediği toplantıda konuşan TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, ciddi bir komplo ile karşı karşıya olduklarını belirterek, TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile onu destekleyen AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'u “Bazı kimselerin birkaç milletvekilini yanlış bilgilendirip, Bakanlığımızın karar mekanizmasını etkilemesi üzerine sektörün geleceği zafiyete uğratılmamalıdır. Birliklerin siyasi mücadelelere sürüklenmesini doğru bulmamaktayız. Ülkemizin başarılı yürütülen çalışmalarını, sırf birliklerin prestijini düşürmek için baltalamak büyük vebal taşımaktadır” dedi.

AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı'da hem partilisi Yavuz, hem de TAHAP Başkanı Sarıoğlu'nu “Sektörde namı kötü olan birisinin ağzıyla bu işleri yapması ciddi üzüntü verici. Acı olan bu” sözleriyle eleştirdi.

SARIOĞLU HER ŞEYİ ORTAYA DÖKTÜ: VATANDAŞA SAHTE BAL YEDİRİLİYOR

Kendisine ve Metin Yavuz'a yapılan eleştirilere sert tepki gösteren Sarıoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile TAB'ı hedef aldı.

2012 yılında tebliğe fırıncılık adı altında eklenen bir cümle ile endüstriyel bal izinleri alınarak, sahte balların tüketiciye satıldığını tespit ettiklerini söyleyen Sarıoğlu, “Endüstriyel bal iznini veren Tarım Bakanlığı'na TAB'dan itiraz gelmeyince vatandaşların endüstriyel balla zehirlenmesi suçuna ortak oldular. Endüstriyel bal glikozdan üretilen kanserojen maddedir. Dünyada kullanımı tamamen yasaklanmıştır, Türkiye'de gıda terörü buradan başlıyor. Adamlar, bal kavanozlarının üstüne gözle görülmeyecek kadar küçük bir yazı ile endüstriyel çiçek balı, çam balı yazmış. Vatandaşımız pandemide şifa olsun diye bal aldığını sanıyor ama bu ürünün balla bir alakası yoktur” dedi.

KOVAN PLAKASI YOLSUZLUĞU

TAB'da ciddi yolsuzluklar yapıldığını öne süren Sarıoğlu, “Arıcılara, 1 lira, 1.5 lira olan plakaları, 9 liraya kadar fahiş fiyatla satmışlar. Ülkede 8 milyon arı varlığından bahsediliyor satılan plakalar bunun en az iki üç katı” iddiasında bulundu.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ

Genç Çiftçi Projesi ile ilgili son bir iki yıldır devletin STK'lara güvenerek, malzeme alımları ile ilgili yetki verdiğini belirten Sarıoğlu, “Arıcılar Birliği'nin açıkladığı firmalardan başka yerden malzeme alamıyorsunuz. Birlikler vergilerden muaftır, bu insanlardan KDV parası diye para alınıyor. Bal Sağım Makinesi bedelinin yaklaşık üç katı faturalar kesilerek, devlet millet soyuluyor” ifadelerini kullanarak yapılan bu işlemlerden devletin en az 300 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.