AKP’li üyeler İYİ Partili başkanın elini kolunu bağladı

Trabzon’un İYİ Partili Yomra Belediyesi, Nisan ayının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

9 AKP, 6 İYİ Partili üyeden oluşan mecliste yapılan görüşmelerde, Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yapımı devam eden veya yeni yapılacak olan hizmetlerde kullanılmak üzere bir arsanın satılmasını talep etti.

Ancak, AKP’li meclis üyeleri arsanın satışına izin vermedi.

SATIŞ KARARI AKP DÖNEMİNDE ALINMIŞTI

Belediye ait arazinin satış kararının iptal edilmesine tepki gösteren Bıyık, “Satış kararını benden önceki dönemde AK Parti almış. Bizde bu karara istinaden, onların planladığı satış fiyatından daha fazlasına burayı ihale ile sattık. Mahkemeye gidip satışı iptal ettirdiler. Tekrar ihaleye çıkmaya hazırlanırken bu kez kendi aldıkları satış kararını yine kendileri Belediye Meclisine getirerek iptal ettiler. Tek amaçları benim çalışmalarımı engellemek. Ben hizmet yaptıkça, halk takdir ettikçe sinir krizi geçiriyorlar. Kendi aldıkları satış kararını kendileri iptal ederek kendilerini inkar etmiş oldular. Partilerini küçük düşürdüler” dedi.

BAŞKANIN KREDİ ÇEKME TALEBİNİ DE KABUL ETMEDİLER

Arsa satışına onay alamayan Başkan Mustafa Bıyık, bu kez 3.5 milyon liralık kredi çekme talebinde bulundu.

Ama AKP’li meclis üyeleri, miktarını çok buldukları için borçlanmaya onay vermedi. Başkanın sadece 750 bin lira kredi almasına izin verdi.

Belediyeye kamyon almak için de kredi talebinde bulunan başkana AKP’li üyeler yine geçit vermedi. AKP’li üyelerin kendisini zor durumda bırakmak için mücadele ettiğini belirten Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Halka hizmet gitmesini engelliyorlar. Ama başarılı olamayacaklar. Ben zaten benden önceki belediye yönetiminin 15 yılda yaptıklarından çok çok daha fazlasını sadece 2 yılda yaptım. Onlardan kalan borçların yaklaşık 10 milyon lirasını ödedim. Sadece projelerimizi hayata geçirmemiz biraz uzun sürebilir ama hepsini yapacağız. Beni değil, halkı mağdur ediyorlar” diye onuştu.

Öte yandan AKP’li meclis üyeleri Ocak ayında yapılan toplantıda da yapımına başlanan çok amaçlı salonun tamamlanması için belediyeye ait 4 daireyi satmak isteyen Başkan Mustafa Bıyık’a izin vermemişti.