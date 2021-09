Babacan’dan dikkat çeken ‘seçim barajı’ açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iktidarın artık gidici olduğunu belirterek, "Türkiye gerçekten bir yol ayrımına geldi dayandı. İktidar ortakları seçim matematiği işine başlamışlar, bu işlere kalkışmalarından belli. Artık iktidarın gitme vakti geldi. En kısa zamanda bu iktidarın büyük, küçük, küçüğünde küçüğü ortaklarıyla en kısa zamanda vedalaşacağız. Onlar müsait bir yerde inecekler” ifadelerini kullandı.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar İlçe Başkanlık Binası açılışında konuştu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Babacan, iktidarın artık gidici olduğunu vurguladı.

“ARTIK İKTİDARIN GİTME VAKTİ GELDİ”

‘Artık bir yol ayrımına geldik’ diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Artık dönülmez akşamın ufkundayız. Bunu nereden mi anlıyoruz? Bakıyoruz iktidar, iktidarın ortakları seçim matematiği, seçim aritmetiği, seçim mühendisliği işine başladı. Bu işlere kalkışmalarından belli.

*Yok baraj yüzde 5 mi olsun, yok yüzde 7 mi olsun bunun derdine düştüler. Ben daha önce de söyledim, bu gün de söylüyorum. Ne zaman ki ülkeyi yönetenler bu hesapları yapmaya başlar, ne zaman ki ülkeyi yönetenler ancak oyunun kuralını, kanunlarını değiştirerek tekrar iktidar olabileceklerine inanmaya başlarlar, ne zaman ki mevcut kurallarla seçimi artık kazanamayacağını anlarlar işte o zaman başlarlar bu kanunlarla oynamaya.

*Çok gördük biz bunları siyaset tarihinde. Kim olursa olsun hangi iktidar bu seçim matematiği, seçim mühendisliğine başladıysa halkımız bunun çarpmasını da, bölmesini de, toplamasını da sandıkta onlara öğretti.

*Yine öğretir hiç endişe etmeyin. Ama diyoruz ki bunlarla uğraşmaya başladıklarına göre artık iktidarın gitme vakti geldi. Bu iktidar yorgun, yoruldu. Bunu kendilerinin de kabul etmesi lazım. Vatandaşımız zaten bunu görüyor, anlıyor ama işi tadında bırakmayı da bilmek lazım.

*En kısa zamanda bu iktidarın büyük ortağıyla, küçük ortağıyla, küçüğün de küçüğü ortağıyla en kısa zamanda vedalaşacağız. Onlar müsait bir yerde inecekler.

“TÜRKİYE’Yİ ÖFKEYE TESLİM ETMEYECEĞİZ”

İktidara geldiklerinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Babacan, “Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği, nöbetleşe zorbalığın hüküm sürdüğü bir Türkiye’ye asla bir daha izin vermeyeceğiz. Türkiye’yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı ve her kavganın da bir barışı vardır. Çok iyi biliyoruz ki, kutuplaşmadan, bağırıp çağırıştan hiç kimseye fayda gelmez. Çünkü adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez.” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİ AZGIN AZINLIĞA BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ”

Ülkeyi intikamdan, rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmayacaklarını vurgulayan Babacan, şunları söyledi;

*19 yıldır yıpranmış, yönetme kapasitesini yitirmiş, günübirlik hesapların içinde kaybolmuş bu iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde millet olarak değiştireceğiz. Ancak ülkemizi intikamdan, rövanştan beslenen azgın bir azınlığa bırakmamakta da kararlıyız.

*Kurucu değerlerimizin, hiçbir grubun aleyhine kullanılmasına geçit vermeyeceğiz. O değerler hepimizin, kimsenin tapulu mülkü değil. Baskıya dayalı bu çağdışı bakışa dimdik karşı duracağız.

*Türkiye'de hiç kimse kendisini üvey evlat hissetmeyecek. Bu memleket bizim, bu memleket hepimizin. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu memleket hepimizin.

“GÖNDERMELER YAPILMASINA BİZ İZİN VERMEYİZ”

*Bakıyoruz neredeyse her milli bayramımızda Türkiye’nin dindar insanları adeta bir sınava çekiliyor. Gözümüzden kaçmıyor. Biliyorsunuz, laiklik ilkesini yıllarca çarpıtan zihniyet, hak ve özgürlükler üzerinde kurduğu baskıyla laiklik kavramını bir süre lekeledi.

*Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayanlar yanlış anladıkları laiklik kavramının arkasına yıllarca sığındılar. Hepsinin farkındayız. Şimdi görüyoruz ki, aynı zihniyet arada sırada inançlı vatandaşlarımıza da göndermeler yapıyor.

*Biz bunun hepsini biliyoruz. Ama bunu biz asla kabul etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın, milli günlerimiz üzerinden bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına biz izin vermeyiz.

“DEVLETİN HER KADEMESİNİ HER KİMLİKTEN VATANDAŞIMIZA AÇACAĞIZ”

*Devletin her kademesini her kimlikten vatandaşımıza açacağız. Bu sabah Alevi vatandaşlarımızın derneğine uğradık. ‘Türkiye'de 900 küsur kaymakam var, bir tane Alevi kaymakam olmaz mı?' dediler.

*Bu ayrıştırıcı yönetim zihniyetini tarihe gömeceğiz. Liyakati esas alacağız, tek tipçi zihniyete son vereceğiz.

“SENELERCE MÜCADELE EDEREK KAZANDIĞIMIZ HAKLARIN TEMİNATIYIZ”

Oyunu daha önce Erdoğan'a veren seçmenlere ayrıca seslenen Babacan şunları söyledi:

*AK Parti'nin, Sayın Erdoğan'ın artık yazacak yeni bir hikayesinin kalmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ben de sizlerin tertemiz duygularınızın hiçbir zaman eksilmediğini, eksilmeyeceğini biliyorum.

*İktidarın bu ağır yükünü sineye çekmekten usandığınızın farkındayım. Artık işler değişiyor; gelin, yepyeni bir birliktelikle umut olalım; Türkiye'ye deva olalım.

*Senelerce mücadele ederek kazandığımız hakların hepsinin teminatı biziz. Kazanılmış haklardan tek bir gram dahi eksilmesine müsaade etmeyiz ancak gasp edilen hakların iadesi için sonuna kadar çalışırız. Bu yolda gönül gönüle yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum.

ERDOĞAN’A DİKEY YAPILAŞMA GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ sözlerini hatırlatan Babacan, şunları söyledi;

*Bunu açık açık söyledi. İstanbul’da gözünüze takılan ne kadar büyük proje varsa, ne kadar dikey yapılaşma varsa hepsi bilgisi dahilinde. Bilgisi olmadan o binaların yapılması mümkün değil.

*Bir de diyor ki ‘Biz yatay yapılaşmadan yanayız’ Madem öyle bu İstanbul’un hali ne? Şunu açıkça söyleyin ‘bu dikey yapılaşmada büyük rant var. Bu rantın da cazibesi büyük. Etrafta da bu ranttan pay alan çok insan var. Dolayısıyla çok baskı geliyor. Bu rant paylaşılıyor, her balı tutan parmağını yalıyor. Onun için bu yüksek binalar oluşuyor’ diye açık açık söyleyin. Kimi kime şikayet ediyorsunuz ya.

*Halen İBB meclisinde Ak Parti çoğunlukta biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı parti değiştirdi ama mecliste halen çoğunluk Ak Parti’de. Bütün bu imar değişikliği mecliste yapılan işler.

‘HAYAT İSTANBUL PROJESİ’Nİ HAZIRLIYORUZ

İstanbul’da beklenen deprem hakkında da konuşan Babacan, İstanbul’la ilgili projesini de açıkladı.

Babacan, “Afet yönetiminde bu hükümetin verdiği sınav olası bir İstanbul depreminin altından bu hükümetin asla kalkamayacağını bize gösterdi. Bilim insanları senelerdir uyarıyor. İstanbul’un depreme hazırlanması için dillerinde tüy bitti. Peki İstanbul depreme hazırlandı mı? Ülkeyi yönetenler şu Avcılar’a bakarken bir kere olsun rant gözlüklerini çıkardılar mı? Biz İstanbul depremi sorununu, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bir meselesi olarak görüyoruz. İkinci eylem planımızı geçtiğimiz ay afet yönetimiyle ilgili açıkladık. İstanbul’a ilişkin projemizi de ortaya koyduk. İstanbul için de öyle kanal manal değil, ‘Hayat İstanbul Projesi’ni hazırlıyoruz şu anda. Uygun şehir planlama, mühendislik ve finans imkanlarını İstanbul'a sağlayacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı