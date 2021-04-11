Bahar ortasında karda mahsur kaldılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 10 Nisan Cumartesi erken saatlerde başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran kar yağışında bir yandan yolları açarken, bir yandan da mahsur kalan araçları, vatandaşları ve hayvanları kurtardı.

YOLDA KALAN YÖRÜK VATANDAŞ EVİNE KADAR GÖTÜRÜLDÜ

Kar yağışının en yoğun olduğu ilçelerden Toroslar'ın yüksek kesimlerinde Büyükşehir ekiplerinin karla olan mücadelesi sabaha karşı başladı. İlçenin Atlılar (Sadiye), Değnek, Tırtar, Yavca ve Aslanköy mahallelerinde yoğunluğunu gösteren kar yağışında ana arterler ulaşım için açılırken, yolda kalan Yörük vatandaşın imdadına da Büyükşehir'in karla mücadele ekipleri yetişti. Üzeri yem yüklü katırı ile Arslanköy'de yolda kalan ve evine ulaşamayan yurttaş, Büyükşehir ekiplerine ulaştı.İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yörük vatandaşı ve üzeri yem yüklü katırı evine kadar götürdü.

MESAİ İÇİN YOLA KOYULAN MERMER OCAĞI İŞÇİLERİ KARDA MAHSUR KALDI

Karla mücadele ekiplerinin Erdemli ilçesinde de kar mesaisine sabaha karşı başladı. Kardan kapanan yolları açmakla işe başlayan ekipler, sabah saatlerinde ise mermer ocağında çalışan işçileri taşırken kardan kapanan yolda mahsur kalan servis aracını kurtardı. Büyükşehir'in yolu açmasıyla işçiler güvenli bir şekilde yeniden yola koyuldu. Erdemli'de Sorgun ve Toros Mahallesi ile Ayrancı yolu arasında, Albeyli, Elbeyli, Yağda ve Harfilli grup yolunda, Yağda, Aydınlar, Sarıkaya ve Kızılen hattında, Hacıalanı yolu ve Karakız Göleti bölgesinde 4 araç ve 8 personel olarak karla mücadele yürüten ekipler, yolda kalan araç sürücülerinin de imdadına yetişiyor.

AĞILINDA MAHSUR KALDI

Büyükşehir ekipleri, Erdemli ilçesi Toros Mahallesi'nde de bir kurtarma mücadelesine imza attı. Kopankavak mevkiindeki koyun ağılına giden Hatun Dikmen, kar yağışı ile ağılında mahsur kaldı. Hatun Dikmen, ekiplerce kurtarıldı.

Yoğun kar yağışından etkilenen bir diğer ilçe de Gülnar oldu. Karla mücadele ekipleri Çukurasma, Kurbağa, Üçoluk, Taşoluk, Yarmasu, İshaklar, Demirözü, Konur, Dayıcık, Örenpınar, Kuskan, Gezende, Köseçobanlı, Yassıbağ ve Akova mahallerinde sabah 07.00'den itibaren yürüttükleri çalışmalarda hem yol açtı hem mahsur kalanları kurtardı. Gülnar'da ekipler gelen ihbar üzerine gittiği Örenpınar ve Çukurkonak Mahallesi arasındaki Döşeme mevkiinde mahsur kalan yem yüklü 4 tır ve sürücüleri ile 4 otomobili kurtarıldı. Tipi nedeniyle yolların sık sık karla kapandığı ilçede 4 araç ve 12 personel ile yürütülen mücadele sayesinde tüm yollar açıldı.