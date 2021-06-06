Bakan Kurum: Marmara Denizi’ni kaderine terk etmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 700 bilim insanı, belediye personeli, çevre koruma daire başkanlıkları ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı çalıştayın ardından Kocaeli'de Marmara Denizi'nin deniz salyasından (müsilaj) temizlenmesi çalışmalarını inceledi.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından şu açıklamalarda bulundu: “Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj problemiyle ilgili hem çalışmalarımızı yerinde görmek hem de çözüm önerilerine ilişkin çalıştayımızı neticelendirmek üzere Kocaeli'ne geldik. Marmara Belediyeler Birliği'miz bünyesinde bir toplantı düzenleyeceğiz. Bu toplantı öncesinde çalıştayımızla sürece başladık. Diğer taraftan üniversitelerimizle denizlerimiz için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetler kapsamında müsilaj problemi olur olmaz tüm yoğunluğumuzu, gündemimizi, mesaimizi müsilaja vermek suretiyle çalışmalarımızı başlattık.”

“KISA VE UZUN VADEDE YATIRIMLARIMIZI YAPACAĞIZ”

91 ayrı noktadan numuneler aldık. Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde süreci yürütüyoruz. Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı bilim insanlarımız, belediyelerimiz, valilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, sanayi kuruluşlarımızla hep birlikte eylem planları çerçevesinde hem kısa vadede hem uzun vadede yatırımlarımızı yapacağız.

“MARMARA DENİZİ'Nİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ”

Marmara'mızı, Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de yapılması gereken tüm adımları atacağız. Bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp Marmara'mızın sadece bugününü değil geleceğini de kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız.”

“DENİZ SUYU SICAKLIĞI EGE DENİZİ’NE GÖRE YÜKSEK”

“Katı atıklar konusunda eylem planınınız var mı?” sorusunu yanıtlayan Bakan Kurum, “Deniz çöplerinin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne oranla daha arttığı tespitleri var. Bu noktada sıcaklığı arttıran nedenleri de araştırarak tespitlerimizi yaptık. Aldığımız numuneler doğrultusunda yapılacak eylem planlarını oluşturduk. Çok kapsamlı, geniş, katılımcı bir eylem planıyla müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız” açıklamalarında bulundu.

“MARMARA DENİZİ’NİN DİJİTAL İKİZİ OLUŞTURULACAK”

Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturulacağını da belirten Kurum, “Bu sayede hem denizdeki hareketlilikleri, canlı türlerindeki değişiklikleri, buradaki ekolojik yaşamdaki değişiklikleri anbean takip edeceğiz” dedi.