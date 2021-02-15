Bakan tarih verdi, öğretmenler aşılanacak

Köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Iğdır’da bir okulda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ay sonu ilk doz aşıları olacağını duyurdu. Yüz yüze eğitim veren öğretmenler ön sırada olmak üzere listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini kaydeden Selçuk “Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı” dedi.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada ise, “Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart’ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak” diye konuştu.