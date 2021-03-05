Bekçi parkta köpek gezdiren genci ayağından vurdu

Gaziantep’in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak’ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y. ile 28 yaşındaki bekçi M.G. arasında, saldırgan hareketler yaptığı iddia edilen köpek nedeniyle tartışma çıktı.

M.Y.’nin ağabeyi Y.Y.’yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G. belindeki silaha sarıldı. M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.’ye tabancayla ateş ederek, ayaklarından vurdu.

Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bekçi M.G. hakkında ise soruşturma başlatıldı. (İHA)