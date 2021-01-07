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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek, ardından Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 08:40, 07/01/2021
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Son dönemde corona virüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle gözler Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalarına çevrildi. Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bu akşam yapılacak.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Corona virüs salgınına dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nda bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişindeki son durumun yanı sıra alınacak yeni önlemlerin de görüşülmesi bekleniyor. Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak.

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