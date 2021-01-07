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Bir kadın cinayeti daha…

Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adnan S. isimli bir kişi eşi Hatice S.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Güncellenme: 07:27, 07/01/2021
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Bir kadın cinayeti daha…

Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak’ta 3 katlı bir evin en üst katında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; soyadı henüz öğrenilemeyen Adnan adlı koca, Hatice adlı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Babasının annesini bıçakladığını gören çiftin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak canını kurtardı.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hatice adlı kadın hayatını kaybettiği belirlenirken koca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:07:14,