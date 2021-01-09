Bodrum-Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada saat 07.33’te merkez üssü Ege Denizi’nin Muğla açıkları olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Datça ve Bodrum'un Turgutreis ve Ortakent Mahalleleri'nde hissedildi.

14 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine 122 kilometre , Akdeniz'deki Girit Adası'na ise 42 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Deprem Girit Adası'nın kuzeyinde yer alan Sitia ve Kandiye kentleri ile köylerinde şiddetli hissedildi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremde birçok kişinin evlerinden dışarı çıktığı belirtildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.