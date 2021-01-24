Boğaziçili öğrencilerden videolu protesto: Yasal ama…

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor. Öğrenciler bu defa da üniversitenin kampüsünde çektikleri videoyla tepkilerini gösterdi.

“GECE 3'TE MERKEZ BANKASI BAŞKANINI GÖREVDEN ALMAK DA YASAL…”

Kamera karşısına geçen çok sayıda öğrenci, “Evet rektör ataması yasal ama…” diyerek söze başladı. Öğrenciler şöyle dedi:

“Evet rektör ataması yasal ama gece 3'te Merkez Bankası Başkanını görevden almak da yasal. Evet rektör ataması yasal ama kadın cinayetlerinde failler takım elbise giydiği için iyi hal indirimi vermek de yasal. Evet rektör ataması yasal ama ormanları maden inşaatına açmak da yasal. Evet rektör ataması yasal ama pandemi döneminde belediyelerin yardım kampanyalarını engellemek de yasal.

Evet rektör ataması yasal ama kullanılmayan otoyol ve köprülere geçiş garantisi vermek de yasal. Evet rektör ataması yasal ama aynı zamanda devlet kurumlarına akrabaların doldurulması da yasal. Evet rektör ataması yasal ama 31 Mart İstanbul Belediye Seçimini iptal etmek de yasal.

Evet rektör ataması yasal ama milyon dolarlar harcayıp makam araçları almak da yasal. Evet rektör ataması yasal ama 750 milyon dolarlık Ankapark'ı yaptırmak da yasal. Evet rektör ataması yasal ama devlet ihalelerinin hepsini aynı beş şirkete vermek de yasal.”