Bu hafta da devam edecek! Sağanak yağış terk etmiyor…

Sağanak yağışın etkisi haftalardır aralıklarla devam ediyor. Yer yer seller oluşturan yağışlar bu hafta da birçok şehrimizi etkileyecek. İstanbul’da perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Hafta ortasında ise yurt genelinde hava sıcaklıklarında yükseliş yaşanacak, yağışlar hafta sonu etkisini yitirecek.

SAĞANAK YURDU TERK ETMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla’nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.