Çay siyaha büründü, tarım arazileri ve canlılar tehlikede

Ege Bölgesi’nin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Gediz Nehri’ne dökülen Alaşehir Çayı siyah renkte akıyor. Gediz Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Alaşehir Çayı’ndaki tehlike gözler önüne serildi.

Çevredeki işletmelerin atıkları nedeniyle siyaha boyanan Alaşehir Çayı'ndan yükselen kötü kokular çayın aktığı bölgedeki çevre sakinlerini de rahatsız etmeye başladı. Özellikle yaz aylarında çayın debisinde yaşanan düşüklükler kirliliği de ortaya çıkardı. Çaydaki kirliliğe önlem alınmasını isteyen bölge halkı suyun tarımsal amaçlı kullanıldığını da belirtiyor.

“SİMSİYAH, ZİFT GİBİ AKIYOR”

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Alaşehir Çayı'ndaki kirliliğin Manisa'nın Salihli ilçesinde en yüksek seviyeye çıktığını anlattı.

Kilimcigöldelioğlu denetimlerin sıklaştırılmasını ve çaydaki kirliliğin ortadan kalkmasını istediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi; “Şu an Alaşehir Çayı simsiyah ve zift gibi akıyor. Çok kirli durumda. En kötü tarafı da Salihli'den 5-6 kilometre sonra Gediz Nehri ile birleşiyor ve Gediz Nehri'ndeki kirliliği artırıyor. Bu durumda körfez de kirlenmiş oluyor. Bu su tarımda hiçbir şekilde kullanılamaz. Yanında kokusundan bile duramıyorsunuz. Leş gibi kokuyor.”

“BU KİRLİLİKTE HİÇBİR CANLI YAŞAYAMAZ”

Bölgede zaman zaman balık ölümlerinin de yaşandığını dile getiren Kilimcigöldelioğlu, sudaki canlı ölümlerinin yanı sıra tarım arazilerinin de tehlikede olduğunun altını çizdi.

Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki bazı işletmelerin atıklarının Alaşehir Çayı'nı kirlettiğine dikkat çeken Kilimcigöldelioğlu şöyle konuştu; “Çay ve çayın bağlı olduğu Gediz Nehri'nde balık ölümleri yaşanmaya başladı. Suda oksijen yetersizliği olduğu için tamamen kirleniyor ve balık ölümleri oluyor. Burada hiçbir şekilde canlı yaşayamaz. Alaşehir Çayı'nın durumu çok kötü ve mutlaka Gediz'e paralel atık su kanalı yapılması lazım. Salihli'den, Alaşehir'den bazı işletmelerin atıkları Alaşehir Çayı'na dökülüyor. Kirliliği bunlar yaratıyor. Yaşanan kirlilik sudaki canlıları tehdit ettiği kadar verimli tarım arazilerini tehdit ediyor. Böyle bir kirli suda asla tarımsal sulama yapılması mümkün değil.”

Alaşehir Çayı’ndaki kirliliğin önüne geçilmedi takdirde önümüzdeki aylarda büyük sıkıntıların yaşanacağını aktaran Kilimcigöldelioğlu, ilgili kurum yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini ve çayın temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.