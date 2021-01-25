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CHP’den Erdoğan’ın ‘tek adamcağız’ sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Şu anda CHP’de ‘tek adamcağız’ siyaseti işliyor" ifadelerini kullandığı konuşmasına CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi. Öztrak, "Anlaşılan Erdoğan ‘tek adam’ unvanından çok rahatsız olmuş, kendine ortak arıyor. Bizden tek adam çıkmaz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:33, 25/01/2021
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP 7. Olağan Denizli, Mersin ve Uşak İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

ERDOĞAN: ŞU ANDA CHP’DE ‘TEK ADAMCAĞIZ’ SİYASETİ İŞLİYOR

Erdoğan, konuşmasında ana muhalefete şu sözlerle yüklendi:

* Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir.

* Ama geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur.

* Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Buradan soruyorum: Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır.

* Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var.

* CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir.

* Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak, gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir.

* Şu anda CHP'de ‘tek adamcağız' siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.

ÖZTRAK: BİZDEN TEK ADAM ÇIKMAZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın o konuşmasına basın açıklamasında yanıt verdi. “Anlaşılan Erdoğan ‘tek adam' unvanından çok rahatsız olmuş, kendine ortak arıyor” diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bizden tek adam çıkmaz. Bizim genel başkanımız Anayasanın etrafına dolanıp Anayasa Mahkemesi'ne kendi istediği üyeyi ışınlamaz.

* Bizim genel başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Bizim genel başkanımız seçim kaybettiğinde mızıkçılık hiç yapmaz.

* Bizim genel başkanımız tarafsızlık yemini edip ondan sonra da partisinin kongrelerine katılmaz. Bizim genel başkanımız önüne gelene terörist iftirası atmaz.

* Bizde tek adam yok. Bizde ‘adamcağız' yok. Bizde insan gibi insan var.

* Milletimiz kimin ne yaptığını görüyor, kimin ne olduğunu biliyor. Hasretle beklediği sandık önüne gelince de herkese yerini gösterecek.

* Erdoğan'ı evine gönderecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iş başına getirecek.

“DARBE PARANOYASI SONA ERMİŞ, CHP PARANOYASI YENİDEN BAŞLAMIŞ”

Erdoğan’ın “CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır” sözlerine Öztrak, şu şekilde yanıt verdi:

* Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Biz bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmenin, gerçek demokrasiyi getirmenin mücadelesini veriyoruz.

* Esnafın, çiftçinin, emekçinin, işsizin, emeklinin, apartman görevlilerinin, evlere temizliğe gidenlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz. Biz ülkemize halkımızın gözüyle bakıyoruz, sarayın gözüyle değil.

* Öyle görünüyor ki Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaki darbe paranoyası sona ermiş. Cumhuriyet Halk Partisi paranoyası da yeniden başlamış.

* On parmağında on kara sürüp duruyor. Bu ülkenin gerçek gündemi bellidir. Tek bir terazi vardır; hukuk terazisi. Hukuksuzluktur, can ve mal güvenliğidir, işsizliktir, yoksulluktur, boş tenceredir, açlıktır.

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Yayınlanma Tarihi:18:29,