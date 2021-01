CHP’den Erdoğan’ın ‘tek adamcağız’ sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP 7. Olağan Denizli, Mersin ve Uşak İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

ERDOĞAN: ŞU ANDA CHP’DE ‘TEK ADAMCAĞIZ’ SİYASETİ İŞLİYOR

Erdoğan, konuşmasında ana muhalefete şu sözlerle yüklendi:

* Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir.

* Ama geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur.

* Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Buradan soruyorum: Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır.

* Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var.

* CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir.

* Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak, gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir.

* Şu anda CHP'de ‘tek adamcağız' siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.

ÖZTRAK: BİZDEN TEK ADAM ÇIKMAZ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın o konuşmasına basın açıklamasında yanıt verdi. “Anlaşılan Erdoğan ‘tek adam' unvanından çok rahatsız olmuş, kendine ortak arıyor” diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bizden tek adam çıkmaz. Bizim genel başkanımız Anayasanın etrafına dolanıp Anayasa Mahkemesi'ne kendi istediği üyeyi ışınlamaz.

* Bizim genel başkanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletvekillerini vesayet altına almaya kalkmaz. Bizim genel başkanımız seçim kaybettiğinde mızıkçılık hiç yapmaz.

* Bizim genel başkanımız tarafsızlık yemini edip ondan sonra da partisinin kongrelerine katılmaz. Bizim genel başkanımız önüne gelene terörist iftirası atmaz.

* Bizde tek adam yok. Bizde ‘adamcağız' yok. Bizde insan gibi insan var.

* Milletimiz kimin ne yaptığını görüyor, kimin ne olduğunu biliyor. Hasretle beklediği sandık önüne gelince de herkese yerini gösterecek.

* Erdoğan'ı evine gönderecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iş başına getirecek.

“DARBE PARANOYASI SONA ERMİŞ, CHP PARANOYASI YENİDEN BAŞLAMIŞ”

Erdoğan’ın “CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır” sözlerine Öztrak, şu şekilde yanıt verdi:

* Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Biz bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmenin, gerçek demokrasiyi getirmenin mücadelesini veriyoruz.

* Esnafın, çiftçinin, emekçinin, işsizin, emeklinin, apartman görevlilerinin, evlere temizliğe gidenlerin sorunlarına sahip çıkıyoruz. Biz ülkemize halkımızın gözüyle bakıyoruz, sarayın gözüyle değil.

* Öyle görünüyor ki Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaki darbe paranoyası sona ermiş. Cumhuriyet Halk Partisi paranoyası da yeniden başlamış.

* On parmağında on kara sürüp duruyor. Bu ülkenin gerçek gündemi bellidir. Tek bir terazi vardır; hukuk terazisi. Hukuksuzluktur, can ve mal güvenliğidir, işsizliktir, yoksulluktur, boş tenceredir, açlıktır.

