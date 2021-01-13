CHP’li belediye 22 ayda 200 milyon TL borç ödedi

2019’daki yerel seçimlerde AKP’li rakibine sekiz puan fark atarak Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan, geride bıraktığı 22 aylık görev süresinde yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 10 aydır ülke genelinde corona virüsü salgınıyla mücadele edildiğini hatırlatan Başkan Tanju Özcan, bu süreçte yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen başarılı bir dönem geçirdiklerini vurguladı. Belediyeyi 461 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Özcan, geçen sürede 200 milyon lira borç ödemesi yaptıklarını, 2021 yılında çok ciddi bir yatırım sürecine gireceklerini dile getirdi. AKP döneminden kalan projelerin 2021 yılı itibarıyla tamamlanacağını belirten Özcan, şunları söyledi:

KASADA BEŞ KURUŞ YOKTU

– Geçmiş dönemden elimde kalan dört proje var. Alaaddin Bey’in yaptım dediği, kaynağı hazır dediği ama hiçbir şey yapmadığı 130 milyonluk işi kucağımda buldum. “Karadere Tünelini yaptım” dedi. Tüneli delmek ile yapmak aynı şey değil. Delince bitmiyor. İç kaplama işlemi basit bir işlem değil. Nerdeyse tünelin açılma maliyeti kadar kaplama maliyeti tuttu.

– Orman Müdürlüğü’ne söz vermiş. “Binanızı yapacağım” demiş, hiçbir şey yapmamış. “Kaynağı hazır” diyordu, kasada beş kuruş para yok. İki ay önce onu da Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik. “Pis su arıtmanın kaynağı hazır” dedi. Hiçbir şey yok. 65 milyon TL’ye ihalesini gerçekleştirdim.

TASFİYE SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ALTI AY UĞRAŞTIM

– Kimyasal arıtmaydı, 35 milyon bütçe ön görmüş. Biyolojik arıtmaya çevirdik bunu. Yüzde 80’e yaklaştı, şubat ayında bitecek. Bir de iş merkezi ihalesi yapmış ama bütün müteahhitler tasfiyeye gitmiş. Buranın tasfiye sorunu çözebilmek için altı ay uğraştım. Projesinde bazı değişikler yaptık, daha ticari hale getirdik. İhalesini de gerçekleştirdik.

– 461 milyon lira borçla aldığımız belediyenin 200 milyon lira borcunu ödedik. Şu anda hiçbir müteahhide günü geçmiş borcumuz yok. Bolu’da tek bir esnafa borcumuz bulunmuyor.