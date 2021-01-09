Bolu’daki 7 milyonluk yatırımının kaderi Danıştay’a bağlı

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında, 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı'na 19 odalı dağ köşkü, 25 bungalov ile göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi için 19 Aralık 2017 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda ihale yapıldı.

Projeye bazı sivil toplum örgütleri karşı çıkarak yargıya başvurdu. Yapılan ihale Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edilerek, projenin belediye tarafından hayata geçirilmesine ve 25 adet bungalov evin gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapılmasına karar verildi.

DANIŞTAY KARARI BEKLENİYOR

Bolu İdare Mahkemesi’nde dava devam ederken dönemin AKP’li Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alana bungalovlar yerleştirdi. 25 bungalovun yapımı bitmek üzereyken 2018 yılının Aralık ayında, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ardından da 2019 yılının Mayıs ayında da mahkeme tarafından proje tamamen iptal edildi.

Yıkılması beklenen evler için Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mart ayında karar verdi.

Verilen kararda, “Dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi'nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiş ve 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 11 Mart 2020 tarihinde oy çokluğu ile karar vermiştir” denildi.

BAŞKAN ÖZCAN VEKİLKEN KARŞI ÇIKIP EYLEMLERE KATILMIŞTI

Proje ihale aşamasındayken, CHP Bolu Milletvekilliği döneminde projeye karşı çıkan ve protesto eylemlerine katılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, şunları söyledi:

* Biz sürecin başından itibaren Gölcük'e bungalov evlerin yapılmasın karşı çıkmıştık. Hatta mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen kararı geç tebliğ alarak burayı apar topar bitirdi.

* Süreçten sonra kiralama ihalesini iptal ettik. Mahkeme de dava açanların davasını kabul etti. Buranın plana uygun olmadığına karar verdi. O davanın davalısı hem Bolu Belediyesi hem de Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ydü. ‘Biz mahkemenin kararını saygıyla karşılıyoruz, temyiz etmiyoruz’ dedik.

* Milli Parklar Genel Müdürü'ne ‘Biz bunları sökmek istiyoruz’ dedim. Aramızdaki protokolü gösterdiler ve ‘Sökmeniz de yapmanız da. Tamamen bizim iznimize bağlı. Biz kararı temyiz ettik. Temyiz sonucu olumsuz gelirse kaldırmanıza izin veririz’ cevabını verdiler.

BİZ İSTEMİYORUZ PARAMIZI VERİN DEVREDELİM

Bungalov evleri işletmek istemediklerini söyleyen Özcan, “Mahkeme yakında kararını verecektir. Biz işletmek istemiyoruz. Bunları bizim harcadığımız parayı bir şekilde bize ödedikleri takdirde Milli Parklar'a ya da bakanlığa devretmek istiyoruz. Hatta ben Yedigöller kapı gelirlerinin belediyeye tahsisi karşılığında devrederim dedim. Mahkeme kararını bekliyorlar. Mahkeme kararında yıkılmasın, plana uygun yapılmış denirse ya biz bunu bakanlığa devredeceğiz. Ama almazlarsa da başından beri yanlış olan bu projeyi mecburen işletmeye açmak zorunda kalacağız” dedi.