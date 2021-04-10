Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerilimin olmasını arzu etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkiler ve Karadeniz’in ele alındığını ifade eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
*Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama karamızı teyit ettik.
“KARADENİZ BARIŞ DENİZİ OLMALI”
*Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olması temennimizdir. Ortak coğrafyamızda ne olursa olsun gerilimin olmasını arzu etmiyoruz.
*Ukrayna'nın doğusundaki (Donbass bölgesi) durum diplomatik temellerle çözülmeli.
*Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması’nı en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.
*Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkelerini ziyaret edebiliyor.
*Malumunuz, güvenli turizm sertifikasıyla misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk.
TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, “Türkiye'nin egemenliğimizin yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği önemli” dedi. İHA