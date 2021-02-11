Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aşı göndermeye devam edeceğiz

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Başbakanı Ersan Saner ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı heyetler arası görüşmenin tamamlanması ardından Türkiye ile KKTC arasında muhtelif anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Sayıştay Başkanlığı'nda yer alan imza töreni sonrasında Başbakan Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasında, bugün KKTC'de tarihi bir güne daha tanıklık yapıldığını, hem uluslararası görüşmeler anlamında yeni bir dönüm noktasında olunduğunu, aynı zamanda heyetler arası çalışmalarda farklı bir ivme kazanılacağını düşündükleri yeni bir çalışma metodunun hayata geçirildiğini kaydetti. Buna ilişkin çok güçlü bir izleme ve takip sisteminin kurulduğunu ifade eden Oktay, dünden bu yana çok geniş bir heyetle KKTC'de çeşitli temas ve incelemelerde bulunduklarını söyledi.

“TÜM TEMASLAR SON DERECE VERİMLİ GEÇTİ”

Dün itibarıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu'yla bir araya geldiklerini, heyet üyelerinin bazı bakanlar ve kurum temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktaran Oktay, tüm temasların son derece verimli geçtiğini vurguladı. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Başbakan Ersan Saner'in şahsında herkese aynı zamanda Kıbrıs Türk halkına teşekkür eden Oktay, bugün heyetiyle birlikte KKTC Başbakanı Saner ve bakanlarıyla bir istiare toplantısı yapıldığını, hemen hemen her alanda çok detaylı değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Fuat Oktay, gündemlerinde 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Covid 19'la mücadele, altyapı yatırımları, KKTC ekonomisinin canlandırılması ile ilgili hususların bulunduğuna işaret ederek, görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü ve Maraş açılımına ilişkin gelişmelerin de masaya yatırıldığını belirtti.

“BUGÜN İMZALANAN PROTOKOLLER SOMUT ÇIKTILARIN GÖSTERGELERİ”

Görüşmelerin KKTC ile işbirliği ve kardeşliği çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC'yi oluşturacak somut çıktılara vesile olduğuna dikkat çeken Oktay, bugün imzalanan protokollere de değinerek bu protokollerin de bu somut çıktıların bazı göstergeleri olduğunu kaydetti. Hükümetin kurulmasıyla birlikte KKTC'de yeni dönemde, Kıbrıs Türklerinin refah seviyesini yükseltebilmek için neler yapabileceklerine odaklanma vaktinin geldiğini ve geçmekte olduğunu ifade eden Fuat Oktay, KKTC için ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların çözümüne odaklanma vakti olduğunu vurguladı.

“İŞ BİRLİĞİ TÜRKİYE-KKTC KARDEŞLİĞİ TEMELİNDE YÜRÜYOR”

Siyasetin sorun çözme makamı olduğuna işaret eden Oktay, çalışmaların, iş birliğinin Türkiye-KKTC kardeşliği temelinde yürüdüğünü ve böyle yürümeye devam edeceğini belirtti. Oktay, geçtiğimiz yıl 2020 Mali Yılı Protokolü kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1,8 milyar TL'yi KKTC'ye aktardıklarını, yine geçen yıldan kalan yaklaşık 540 milyon TL'nin de tamamen yatırımlara odaklanacak şekilde yatırımlar olarak da sahaya yansıtılacağını, bunların da şu an itibaren fiilen başladığını ve devam ettiğini anlattı.

Tüm bunlarla birlikte 2020 yılında toplam 3,6 milyar TL'nin KKTC'ye aktarıldığına dikkat çeken Fuat Oktay, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması dışında DSİ yatırımları, Enerji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlıklar ve kurumlarca sağlanan hizmet ve yatırımların bu çalışmalar içinde olduğunu aktardı.

2020'de rekor sürede tamamlanarak hizmete açılan Lefkoşa 100 yataklı pandemi hastanesi, Covid destek paketleri, altyapı ve reel sektör yatırımlarına da değinen Oktay, tüm bunların KKTC ile güçlü işbirliğinin somut çıktıları olduğunu vurguladı.

İKİNCİ DOZ 40 BİN AŞI

KKTC'ye can suyu sağlayan boru hattında gerekli onarımların tamamlandığını, tarımsal sulama projelerinde de ilerleme kaydedildiğini ifade eden Fuat Oktay, salgınla mücadelede KKTC'ye Türkiye'den 15.5 milyon TL değerinde sağlık malzemesi, gıda yardımı sağlandığını, bugüne kadar 40 bin doz Covid-19 aşısı temin edildiğini anımsattı.

Oktay, bugün adaya ikinci bir 40 bin doz aşının geleceği müjdesini vererek öğleden sonra aşıları getirecek uçağın adaya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Aşı veya Covid-19'la mücadele konusunda KKTC'deki hiçbir birey, hiçbir vatandaşın endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Oktay, “Buna mahal vermeyiz. Türkiye'nin son derece güçlü bir sağlık altyapısı vardır. Sağlık tesisleri anlamında KKTC'nin sonuna kadar yanındadır” dedi.

Aşı konusunda hiç endişeye gerek olmadığını yineleyen Fuat Oktay, Türkiye'de ne yapılıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ne yapılıyorsa aynı hassasiyeti KKTC vatandaşları için de gösterdiklerini, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimatı olduğunu vurguladı.

KKTC'de tüm vatandaşlar aşılanana kadar aşı göndermeye devam edeceklerini ifade eden Oktay, yerli ve milli 3 aşı çalışmasının da sona yaklaştığını, o aşıların üretimine başlandığı andan itibaren dünyada buna ilk erişecek yerin KKTC olacağını söyledi.

2.5 MİLYAR TL KAYNAK ÖNGÖRÜLÜYOR”

2021 İktisadi Mali İşbirliği Protokolü hazırlıklarının devam ettiğini, 2021 protokolünün detaylı şekilde değerlendirildiğini ve bu kapsamda KKTC için 2 buçuk milyar TL kaynak ayırmayı öngördüklerini belirten Fuat Oktay, İktisadi Mali ve İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde yapısal reformlar, ulaştırma ve enerji altyapı ihtiyaçları, tarımsal üretimin artırılması, dijitalleşme konularının KKTC'de hızla ilerleme sağlanmasını bekledikleri alanlardan birkaçı olduğunu anlattı.

Oktay, bugünkü görüşmelerde bu doğrultularda kararlar alındığını, dijital kamu hizmetlerini içeren işbirliği ile KKTC e-devlet hizmetlerinde de ikinci boyuta geçmiş olunacağını ifade ederek, daha önceki desteklerde KKTC'de e-nüfus, e-kimlik, e-imza, uluslararası doküman yönetim sistemi ve kamu sertifikasyon merkezi projelerinin uyulamaya geçtiğini hatırlattı.

Oktay, bugün alınan kararlarla e-gümrük, e-mep, e-tüzel, mekânsal adres kayıt sistemi, e-devlet kapısı ve kamu yönetim sistemi çalışmalarının yine KKTC hükümeti ile birlikte başlatılarak, çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını söyledi. Fuat Oktay, Türkiye'deki tüm tecrübe ve bilgi birikimini aynı hızla KKTC'ye getireceklerini, aynı zamanda hükümetin vereceği yoğun destek ve ekip çalışmasıyla çok hızlı sonuca ulaşılacağını belirtti.

“Bu da KKTC'de vatandaşlara refah seviyesinin artışı, bürokrasinin azalması olarak dönecektir” diyen Fuat Oktay, öte yandan KKTC ekonomisinin canlanması ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması açısından karayolu ağının geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

“KARAYOLU MASTER PLANI 2021-2030 YILLARI İÇİN REVİZE EDİLDİ”

Oktay, KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla Karayolu Master Planı'nın 2021-2030 yılları için revize edildiğini ifade ederek, KKTC'de bugüne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 kilometre anayolun Türkiye'nin desteği ile trafiğe açıldığını belirtti.

Oktay, ulaştırma ve altyapının Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğuna işaret ederek, Girne ve Güzelyurt çevre yolları, Lefkoşa Havaalanı yolu, Gazimağusa İskele yolu yapımının destekledikleri yollardan birkaçı olduğunu söyledi.

Yolların tamamlanmasının gecikmesinin arkasında KKTC'deki bürokratik işlemlerin yattığını belirten Oktay, “Hükümetten bunun sözünü aldık. O söze binaen biz açılış tarihine kadarki sözümüzü veriyoruz. Dolayısıyla bunların takipçisi olacağız” dedi. Fuat Oktay, bu yolların yapım çalışmaları için yaklaşık 1 milyar 640 milyon TL finansman sağlandığına dikkat çekerek, Türkiye olarak KKTC'nin ulaştırma altyapısına yine önemli bir katkı daha yapılacağını söyledi.

Oktay, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle KKTC'ye yaklaşık 322 kilometrelik köy yolunun, yapım, bakım ve onarımının bilfiil üstlenildiğini aktardı. İlk etapta 2021 yılında 154,7 kilometrelik karayolunun ıslah edilerek, bu yollarda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanacağını vurgulayan Oktay, İskele-Çayırova yolunda bulunan boğaz kavşağı ile Çayırova arasını ve Lefkoşa çevre yolunun Girne kavşağı ile Haspolat Kavşağı arasındaki 11 kilometre uzunluğundaki kesiminin hızla tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Fuat Oktay, bugün Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokole de değinerek, yerel yönetimler boyutunda işbirliğine ciddi katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

İş birliğinin her alana yansımasını beklediklerine dikkat çeken Oktay, şehirlerin sadece güzelleşmesi, altyapı ve üstyapı boyutunda değil sosyal alan dahil, özel sektörü de içine alacak şekilde işbirliğinin gelişmesini arzuladıklarını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Formu KKTC programı kapsamında da yine Kıbrıs Türkü gençlerine yönelik yapılacak kültür, sanat ve spor projelerinin hem belediye birlikleri işbirliğiyle, hem de müstakil olarak destekleneceğini ifade eden Oktay, bunların yanı sıra bugün imzalanan protokol ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin KKTC'de bir eğitim araştırma yerleşesi kuracağını kaydetti.

“DESTEKLEME KARARI ALDIK”

KKTC'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünya çapında tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması için tanıtım faaliyetlerini de destekleme kararı aldıklarına dikkat çeken Fuat Oktay, KKTC markasının güçlendirilmesi ve tanıtımının artık Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım ajandası dahilinde olduğunu kaydetti. Oktay, “Türkiye için ne yapıyorsak, aynı bilgi beceri ve tüm tecrübeyi buraya da aktarma kararlılığındayız” dedi.

İstihdam ve refaha ciddi katkı sağlayan turizm sektörüne yönelik salgın şartlarının etkilerini azaltmak için gayretlerini sürdüreceklerini dile getiren Oktay, Maraş'ın yeniden hayat bulmasının da turizm başta olmak üzere KKTC ekonomisini pek çok alanda olumlu etkileyeceğini belirtti.

MARAŞ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sahil şeridinin açıldığını, Maraş açılımında ikinci aşamaya geçilmesini, bu faaliyet ve çalışmaları da desteklediklerini vurgulayarak, bu konuda KKTC hükümetiyle de tam bir fikir birliğinde olunduğunu kaydetti. Oktay, oradaki hak sahiplerine haklarını teslim edecek şekilde ve hukuk temelinde açılımın yapılmasının Kıbrıs sorununun siyasi çözümü yolunda da önemli bir merhale olacağını belirtti.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC'ye sunulması için de çalışmalar bulunduğuna dikkat çeken Fuat Oktay, iki mobil elektrik santralinin kısa vadede KKTC'ye kurulmasının sağlanması ve mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımının yapılmasının da sağlanacağını belirtti. Oktay, KKTC ve Türkiye’nin birlikte tamamlayacağı nice projeleri, kat edeceği uzun bir yol olduğunu ifade ederek, projelerin, alınan kararların izleme takip yöntemiyle aşama aşama takip edileceğini vurguladı.

Oktay, “Bu çalışmaların devamında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin arasında, KKTC'nin diğer ülkelerle ticaretinin artırılmasına ve Kıbrıs Türkünün gençlere yönelik, spor, kültür faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına tesisleşme dahil buna odaklanacağız” dedi.

Oktay sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Kıbrıs Türkünü haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacağız, her şartta yanınızdayız, bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Çözümden yanayız, kardeşlikten yanayız, işbirliğinden yanayız. Daha müreffeh bir KKTC için Türkiye olarak buradayız. Yanınızdayız. Türkiye ve KKTC heyetleri olarak aldığımız tüm kararların, atılan imzaların ülkelerimiz ve bölgelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” İHA