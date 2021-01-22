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Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada bir tahliye

Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak'ta yakalama kararı verilerek tutuklanan dönemin Trabzon Jandarma görevlisi Volkan Şahin'in tahliyesine karar verildi.

Güncellenme: 15:32, 22/01/2021
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Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada bir tahliye

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, 6 Ocak’ta yakalama kararı verilerek tutuklanan dönemin Trabzon Jandarma görevlisi Volkan Şahin’in tahliyesine ve “Konutu terk etmeme” şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz hakkında ise “Konutu terk etmeme” şeklinde adli tedbir uygulanmasına karar verdi.  (DHA)

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