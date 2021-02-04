Dışişleri’nden ABD ve BM’ye Boğaziçi yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin yayınladığı açıklamada Türkiye’yi kınamış ve gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Siyasilerin LGBT bireylerini hedef alan açıklamalarının da kınandığı açıklama açıklamalara Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Yasadışı yollara tevessül eden grupları kışkırtıcı ve illegal eylemleri teşvik edici bir dil kullanmama konusunda söz konusu çevreleri uyarıyoruz.

* Yakın dönemde de ‘gelişmiş’ demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine en küçük bir itiraza karşı dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı güvenlik güçlerinin orantısız şiddet görüntüleri halen hafızalardadır.

* Hal böyleyken, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları ve Türkiye'nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz.

* Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir.

* Türkiye, Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruma konusundaki iradesini gerçekleştirmekte olduğu reform adımlarıyla göstermekte olup, bununla birlikte terör örgütleri ve terörle iltisaklı çevrelerin bu alanlardaki istismarına karşı mücadelesini sürdürmekte de kararlıdır.(İHA)

İlginizi Çekebilir Boğaziçi tartışmasına ABD ve BM de katıldı