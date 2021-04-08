Elektrik şirketi, jandarma eşliğinde köylülerin elektriğini kesti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu köyü çiftçileri, elektrik faturalarını ödeyemeyince DEDAŞ köylünün sulama için kullandığı trafolarını söktü. Ekinlerin sulanması gereken bir süreçte trafoların sökülmesi köylüler ile jandarmayı karşı karşıya getirdi. Çiftçilerin yaşadıkları o anı görüntülemek isteyen bir köylüye ise jandarma tarafından müdahale edildi.

“NEREDE MİLLETVEKİLLERİ?”

Video çekimi yapan köylüler tarımsal desteklemelerine DEDAŞ borcu nedeniyle bankada bloke konulduğunu belirterek, “Desteklememize el konuluyor, nerede milletvekilleri?” diyerek tepki gösterdi.

DEVA PARTİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, şöyle konuştu;

* Mesleğini icra etmek için gerekli olan araçların el konulması doğru bir karar değildir. Ancak köylüleri tahsile zorlamak için trafolarına el koyuldu.

* Bu durum ekonomik olarak ne kadar zor durumda olduğumuzun da en net kanıtıdır. Jandarmanın köylüler yapmış olduğu müdahaleyi son derece yanlış buluyorum.

* Normalde bir icra durumu olduğunda icra memurlarının talebi üzerine güvenliği sağlamak amacıyla gelmesi gereken jandarma DEDAŞ yetkililerin talebi üzerine gelmiştir.

* Şuanda Şanlıurfa’da birçok köylü bu sorunla karşı karşıyadır. DEDAŞ çiftçinin sinir uçları ile oynamaya devam ediyor. Desteklemeye bloke koymak yetmiyormuş gibi zaten kurak geçen yılda sulama olmasın diye çiftçinin trafolarını da söküp götürüyor. Bu zulüm burada bitmez