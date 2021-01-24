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Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Güncellenme: 23:22, 24/01/2021
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Erdoğan saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart isimli gemi dün gece Nijeryalı korsanların saldırısına uğradı.

Lagos'a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi kaçırıldı ve 3 kişi ise gemide bırakıldı.

Geminin 4’üncü kaptanı Furkan Yaren, radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirerek 2. mühendis Farman İsmayilov’un öldürüldüğünü açıkladı.

ERDOĞAN, KAPTANI ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabona demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

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Yayınlanma Tarihi:23:20,