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ESO Başkanı: Elektrik kesintilerinin faturası sanayiciye çok ağır oldu

Eskişehir ilçelerinde sürekli yaşanan elektrik kesintilerinin bölgedeki üreticileri ve sanayicilere vurduğu darbe, ekonomik kayıplara da neden oluyor. Sadece elektriğin değil, elektrik kesintisinin de bir faturası olduğunu ve bu faturanın da çok daha ağır olduğunu söyleyen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bölgedeki sanayicilerimiz, üreticilerimiz kesintilerin ciddi boyutlara geldiğini ifade ediyorlar. Bu durum üretim kabiliyetini de derinden etkiliyor. Kesintiler milyonlarca lira kayba da neden olabiliyor” dedi.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 19:09, 04/07/2021
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ESO Başkanı: Elektrik kesintilerinin faturası sanayiciye çok ağır oldu

Eskişehir ilçelerinde yaşanan zamansın elektrik kesintileri tepkilere neden oluyor. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, elektrik kesintilerinin ilçelerdeki üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.

İlçelerdeki sanayicilerin sürekli yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı ciddi mağduriyetler yaşadığına dikkat çeken Kesikbaş, üretim ve ihracatın arttığı bu günlerde yaşanan kesintilerin sıkıntılara neden olduğunu belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş (Foto-sözcü)

İlçelerdeki sanayicilerin bir kısmının kalitesiz dağıtım şebekelerinin yol açtığı elektrik kesintilerinden dolayı maddi olarak zarara uğradığının bilgisini veren Kesikbaş şöyle konuştu:

* Sanayicileri siparişlerini yetiştirmede verdikleri sözleri tutmakta zorluk çekiyorlar. Yetkililerden, elektrik dağıtımı ile ilgili olarak sanayi kuruluşlarımızın sorunlarına çözüm bekliyoruz. Bir yandan yüksek enerji maliyetlerinden mağdur olan sanayicilerimiz öte yandan yüksek fiyatlar ile elektrik almalarına rağmen sürekli kesilen kalitesiz elektrik alıyorlar.

* Elektrik kesintilerinin yaşadığı bölgelerde sıkça makinaların elektronik sistemlerinde arızalar meydan geliyor ve ciddi iş gücü ve makina onarım maliyetleri çıkıyor. Bu ayrıca milli servet kaybı anlamına gelmektedir. Eskişehir deki elektrik dağıtım şirketlerinden konuya hassasiyetle  ilgilenmelerini ve sorunları acilen çözmelerini istiyoruz.

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