Elektrikte duble çarpıldık!

Duble yol alışkanlığından olsa gerek zamlar da duble… Hem doğalgaza, hem elektriğe… Nefes aldırmıyorlar yeminle… İstikrar diye ben buna derim işte… Hiç sektirmiyorlar, görünce yapıştırıyorlar.

Yapılan bu zamlar aslında devede kulak… Yapmamız gereken, sizin yapacağınız işi deyip hikâyeyi biraz başa sarmak…

★★★

Aslında çok mantıklıydı enerji sektörüne yatırım yapmak. İnanılmaz bir para dönüyordu. Hesap yanlış değildi… Ülke yanlıştı!

Türkiye 2000-2019 yılları arasında toplamda 581.7 milyar dolar cari açık vermişti. Nitekim aynı dönemde net enerji ithalatı 583.1 milyar dolardı…

Bunun anlamı ne kadar üretirsen üret satılacaktı. Şirketlerin ceplerine büyük para akacaktı.

★★★

Devasa talep hazırdı… Devlet elinde elektrik adına ne varsa özelleştirdi… Yetmedi, neredeyse her holding çiğ köfteci açar gibi elektrik santrali işine girdi.

Özel sektörün yaptığı yeni yatırımların da etkisiyle elektrik üretim içerisindeki özel sektör payı 2002 yılındaki yüzde 32 seviyesinden, bugün yüzde 78'e kadar çıktı.

★★★

Çoğu yatırımları sermayelerinden yapmadı. Döviz bazında büyük krediler aldılar. Sırtını İktidara dayayan şirketler kamu bankalarının ucuza verdiği krediler ve yapılandırmalar sayesinde kur şoklarını rahat atlattılar. Sektöre desteksiz dalan şirketler kâbusa uyandılar.

Keza dağıtıcılar. Milyarlarca dolar verdikleri ihalelerin paralarını çıkartamadılar. Hepsi kredi borcunun altında kaldılar. Hesaba katmadıkları dünyada enerji fiyatlarının ucuzlayacağı ve Türkiye'de devletin fiyatlar üzerindeki etkisiydi…

★★★

Enerji sektörü, halen 40 milyar dolar civarında borçla bankacılık sektörünün en fazla risk taşıyan müşterileri arasında zirveye yakın konumunu korumakta…

Bu parayı nasıl çıkartacaklar? Enerjiyi, Türk Lirası ile satıyorlar, krediler döviz bazında… Doların Türk Lirası karşısında her 1 liralık artışı, kredi borcunun sektör üzerindeki yükünün 40 milyar lira daha artması anlamına geliyor.

★★★

İktidar, bari zam yapsak da hiç değilse birkaçını kurtarsak derdinde… O zaman taktik maktik yok, zam, zam, zam…

Bu tarz kallavi zamlarla gidilirse, sanayide çarklar iyice durur… Kamulaştırırsa, fatura komple devlete yük olur. Şirketler daha da borçlansa, vadesi gelince ödemesi zor olur.

Şimdilik adres borsa… Halka arz furyasında bayrağı taşıyan enerji şirketleri… Para toplasınlar da biraz olsun azaltsınlar kredileri…

★★★

Elektrik fiyatları son 3.5 yılda toplamda yüzde 122 zamlandı… Oysa açıklanan enflasyona bakıyoruz, elektriğin yarı kadarı… Mutedil dalgalı… Tabii ki gelecek devamı…

Ekonomideki şahlanışın ufak tefek kusurları bunlar, yoksa ekonomi gayet iyi! Daha da borçlansın da, o gidince söke söke öderiz parayı yabancılara…