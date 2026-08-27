UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek. Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli olacak.

İki kulübümüz de, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla içerde, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR

1.TORBA

PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2.TORBA



Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3.TORBA

Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, GALATASARAY, FENERBAHÇE, Bodo Glimt

4.TORBA



Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Sabah