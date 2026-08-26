UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Kauno Zalgiris ile karşılaşacak Beşiktaş’ta Futbol Direktörü Önder Özen, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

MİRETTİ'DEN SONRA 1-2 TRANSFER DAHA

TRT Spor’a konuşan Özen, "Bunlar iş ve doğal olarak bir akışı var. Konuya müdahil olanların bilmesi gerekiyor sadece. Bazen erken konuşmak, iyi sonuç alınamadığında başınızı derde sokmanıza neden olabiliyor, sıkıntıya girebiliyorsunuz. O yüzden öyle hareket ettik. Hızlı hareket ettik ve çabuk sonuç aldık. Oyuncu ve Bayer Leverkusen'e çabuk hareket ettikleri için teşekkür ederiz. Miretti için de bekleyelim ve görelim. Bitsin, öyle bakalım. Miretti'nin ardından 1-2 transfer daha olur." ifadelerini kullandı.

TROSSARD SÖZLERİ

Başkan Serdal Adalı ile birlikte TFF’deki görüşmeye giden Önder Özen, ''Alanyaspor maçının ardından Leandro Trossard, soyunma odasında bana, 'Biz Türkiye'ye ve Türk insanına saygı göstereceğiz. Peki Türkiye'dekiler de bize saygı gösterecek mi?' diye sordu. Bugün TFF'ye giderek bu konuşmayı yetkililere aktardım." dedi.