UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi öncesinde Lyon'un ev sahipliği yaptığı stadyumda karşılaşma öncesi gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, maça hazırlık amacıyla ısınmak üzere yeşil sahaya adım attığı anda ev sahibi tribünlerin doğrudan hedefi oldu.

ESKİ REKABET YENİDEN ALEVLENDİ

Kariyerinde daha önce Lyon'un en büyük rakiplerinden Olympique Marseille forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusuna, tribünlerden yoğun şekilde küfürlü ve hakaret içerikli tezahüratlar yapıldı. İki taraf arasındaki geçmişe dayanan rekabetin etkisiyle stadyumdaki tansiyon kısa sürede tırmanırken, Guendouzi kendisine yapılan sözlü saldırılara tepkisiz kalmadı.

TRİBÜNLERE OLAY YANIT

Lyon taraftarlarının protestolarına ve hakaretlerine sinirlenen 27 yaşındaki futbolcu, tribünlere dönerek orta parmağını gösterdi. Yıldız oyuncunun bu hareketi stadyumdaki gerilimi iyice tırmandırırken, mücadele santra yapmadan hemen önce yaşanan olay uluslararası spor basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.