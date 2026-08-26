Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın gündemine İtalya'dan sürpriz bir çağrı düştü. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Noa Lang, İstanbul'a dönmek için harekete geçti.

İtalyan basınından Il Mattino’da yer alan habere göre; 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, temsilcisi aracılığıyla sarı-kırmızılı idarecilerle doğrudan temasa geçerek takıma dönmek istediğini iletti. Napoli'deki geleceğine yönelik belirsizlikler nedeniyle bu hamleyi yaptığı belirtilen başarılı oyuncunun, transferin gerçekleşmesi durumunda maaşında indirime gitmeye de razı olduğu kaydedildi.

NAPOLİ'YLE SÖZLEŞMESİ 2030'A DEK

İtalyan ekibinde son oynanan Genoa mücadelesinde ikinci yarıda oyuna girerek sergilediği etkili performansla dikkat çeken Hollandalı yıldızın Çizme temsilcisiyle 2030 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen oyuncunun önümüzdeki günlerde Napoli yönetimiyle bir araya gelerek geleceğini netleştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan ancak sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayan Noa Lang, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 19 resmi müsabakada 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.