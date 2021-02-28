Eşref Bitlis Paşa’nın son sözleri neydi?

Asayiş Kolordusu Komutanı Korgeneral Necati Özgen'in beklediği haber gelmişti. Mesud Barzani ve Celal Talabani Türk komutanları Kuzey Irak'ta ağırlamaktan şeref duyacaklarını bildirmişti. Diyarbakır'dan havalanan ve Kuzey Irak'ın Selahattin kentine doğru yola çıkan helikopterde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ile Necati Özgen vardı. İlk kez iki general, Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani'yle görüşecekti.

HELİKOPTERE ABD TACİZİ

İki komutanın Kuzey Irak'a gideceği güvenlik nedeniyle hayli gizli tutuluyordu. Ancak ziyaret Irak'ta bulunan ABD makamlarına da bildirilmişti. Duhok geçilmişti ki iki ABD uçağı, Bitlis ile Özgen'in olduğu helikopteri tacize başladı. Uçaklar, helikopteri adeta inmeye zorluyordu. Helikopter pilotu, sürekli bir yerlerle konuşuyor, uçakların uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğunu söylüyordu. Kısa süre sonra uçaklar tacizi bıraktı. İki Türk generalin, Barzani ve Talabani'yle görüşmesini sanki istemiyorlardı. Komutanlar, Barzani'nin karargahının bulunduğu Selahattin kentine ulaştı. O gün çok önemli bir toplantı vardı. Odada, Org. Bitlis, Korg. Özgen, KDP lideri Barzani ve KYB lideri Talabani bulunuyordu. Türkiye'nin hemen her isteğine Barzani ile Talabani “tamam” diyor, PKK'ya karşı operasyon yapmaya hazır olduklarını söylüyorlardı.

ABD TİMİ KAYBOLDU

Bitlis Paşa, 17 Şubat 1993'te düşen uçakta şehit oldu. O dönem Etimesgut'ta konuşlu Zırhlı Tümen Komutanlığı'nda görevli Tümgeneral Altay Tokat, “Uçağın teknik arıza dolayısıyla düştüğü söylendi. Ama havaalanında bulunan ABD timi olaydan sonra kayboldu. Yorumunu size bırakıyorum. ABD düşürebilir ama bizde zafiyet yok mu?” dedi.

“O ÇOCUĞA SAHİP ÇIKIN!”

Operasyon için hazırlıkların sürdürüldüğü günlerde Eşref Paşa rahatsızlandı. Harekat Başkanı Yusuf Soybaş ile Plan Subayı Binbaşı Aziz Ergen, Bitlis Paşa'nın evine gitti. Haritaları yere serip Kuzey Irak harekatıyla ilgili bilgileri aktarmaya başladı. Bitlis Paşa, yatağında komutanları dinliyordu. Sonrasını Aziz Ergen, şöyle anlattı:

“Biz bilgi aktarırken Eşref Paşam birden, ‘O çocuk nerede?' diye sordu. Yusuf Paşa ile birbirimize baktık. ‘O çocuk' kim anlamadık. Eşref Bitlis, sırt üstü yattı, emniyetli telefonu göğsüne koydu ve Asayiş Komutanı Necati Paşa'yı aradı. Biz o konuşma sırasında ‘O çocuk' dediği kişinin Binbaşı Cem Ersever olduğunu anlamıştık. Necati Paşa'ya da, ‘O çocuğa sahip çıkın' dedi.”

Komutan, bir ara durdu ve Necati Paşa'ya, “Galiba beni gözden çıkardılar” dedi. Ergen, “Gerçekten komutanımız gözden çıkarılmıştı. Nisan ayında başlayacak yurt içi operasyon hazırlıkları için, karlı bir Ankara gününde Eşref Paşa Diyarbakır'a gidecekti. 17 Şubat 1993'te, uçağı kalkıştan 5 dakika sonra Yenimahalle PTT'sinin bahçesine düştü. Olay, kaza değil, suikasttı” diyor.

Cem Ersever, aynı yıl Ankara'da öldürüldü

Terörle mücadelenin en önemli isimlerinden Orgeneral Eşref Bitlis'in “Sahip çıkın” dediği Binbaşı Cem Ersever, yerel kıyafetli olarak üç arkadaşıyla Kuzey Irak'taki gelişmeleri aktarıyordu. Eşref Paşa, kaza mı, sabotaj sonucu mu olduğu tartışılan uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Onun çok güvendiği, Kuzey Irak'ta devletimiz için önemli hizmetler yaptığı belirtilen Binbaşı Cem Ersever de Bitlis Paşa ile aynı yıl, 4 Kasım 1993'te Ankara'nın Elmadağ İlçesi kırsalında elleri arkadan bağlı, başından vurulmuş olarak bulundu.