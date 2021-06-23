Fethiye Belediyesi tarafından işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Fethiye Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi,No:17 adresindeki 261 ada 16 parsel üzerinde bulunan 1881m2 kapalı alan+250 m2 depo alanı bulunan işyeri, Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 89 nolu kararı gereği 10 yıl süre ile kiralanmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesinin (a)bendi gereğince Kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İhale 08.07.2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'de Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda Kapalı Teklif Usülü ile yapılacaktır. (Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/ MUĞLA)

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…