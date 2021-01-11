Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ’nün Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile Erbil sorumlusu Samet Güre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 20:34, 11/01/2021
Haberler Gündem
FETÖ’nün Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Bağdat sorumlusu olduğu tespit edilen Salih Fidan ile yine örgütün Erbil sorumlusu olduğu belirlenen Samet Güre hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Fidan ve Güre, Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken Ukrayna güvenlik güçlerince yakalanmış, ardından Ankara’ya getirilmişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fidan ve Güre’nin “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanmasına karar verdi. İHA

İlginizi ÇekebilirFETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 17 gözaltıFETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı İlginizi ÇekebilirFETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandıFETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı
Ankara Bursa Emniyet FETÖ gözaltı operasyon Polonya Şanlıurfa Terör Türkiye Ukrayna