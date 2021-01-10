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Günlerce sürecek yağmurun ardından kar geliyor

Yurt genelinde sıcak ve kurak seyreden hava durumu geride kaldı, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağış günlerce sürecek, ilerleyen günlerde sıcaklıklar hızla düşecek. İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağmur bekleniyor, ardından kar ülke gündemine girecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:58, 10/01/2021
Haberler Gündem
Günlerce sürecek yağmurun ardından kar geliyor

Birçok ilden gelen kuraklık haberleri ve mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yurda giriş yapan yağışlı hava dalgasıyla birlikte geride kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre önümzdeki günlerde yurdu soğuk ve yağışlı bir hava bekliyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR GÜNLERCE SÜRECEK

İstanbul’da yağışlar önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olmaya devam edecek. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar hızla düşmeye başlayacak.

KAR YAĞIŞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Hafta ortasından itibaren tüm yurtta düşüşe geçecek sıcaklıklarla birlikte kar yağışı da ülke gündemine girecek. 4 gün sonra yurdun birçok şehrinde kar yağışı kendini göstermeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sonu İstanbul’da da kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor.

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Ekonomi HAVA DURUMU istanbul kar yağışı Kırklareli Meteoroloji Rize Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:55,