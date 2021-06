Hırstan çıldırmışların projesi

İzmir Kent Konseyleri Birliği'nin çağrısı ile Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen “Yarımada'ya Sahip Çık Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı.

İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılan basın açıklamasını İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Özlem Duvan Temizel seslendirdi. Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın planlamasına ilişkin şöyle denildi:

“ÇEŞME PROJESİ İZMİR'İN KANAL İSTANBUL'UDUR”

* Çeşme Turizm Planı olarak sunulan proje bilimsel dayanaktan yoksun, kamu ve doğa yararına aykırıdır. Kalkınma ve turizmin gelişmesi adı altında bize sunulan proje, İzmir halkını yoksullaştıracak, nefes alma alanlarını elinden alacak, sermaye sahiplerinin elinde köleleştirecektir.

Bu sadece bir doğa yıkımı değil, aynı zamanda kentimizin ve tüm ülkenin doğal zenginliklerini bir avuç sermaye sahibine kurban eden, sosyal adalet, çevresel adalet gibi temel yaşam ilkelerine aykırı bir turizm planı olarak, kamunun alanlarını ve kaynaklarını kısa vadeli rant politikalarının hizmetine sunmaktır.

* Ülkemizin her köşesinde yürütülen ekolojik talan projelerinin en büyüklerinden birisi Çeşme Projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşme Projesi İzmir'in Kanal İstanbul'udur. * İzmir için, Yaşam Hakkımız, Geleceğimiz, Yaşam Alanlarımız için, Çeşme Projesine ‘dur’ diyeceğiz.

* Başta çalıştayımıza katılarak, kenti korumakla sorumlu olduğunu ve bu mücadeleye devam edeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere, kentin tüm yöneticileri, milletvekillerini, İzmir Halkı'nı Yarımada'yı korumaya, mücadelemize ortak olmaya çağırıyoruz.

“KİM DİK DURURSA YANINDA OLURUZ”

TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Aykut Akdemir ise Çeşme Projesi'nin hırstan çıldırmış olanların projesi olduğunu ifade ederek, “Biz o çıldırmışlara karşı durmaya devam edeceğiz. Her türlü talan siyasetine karşı dik durmaya, her kim dik duruyorsa yanında olmaya devam edeceğiz. Her kim ki bu politikalara direnir ise onunla yol yürürüz. Her kim ki onurlu durur, her kim ki hırsızlara hırsız der, katillere katil der, onun yanında dururuz” diye konuştu.

“KENT SİYASETÇİLERİNİN DİK DURUŞUNA İHTİYAÇ VAR”

CHP'li belediye başkanlarına seslenen Akdemir, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sözünü tutma çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

* Karaburun, Çeşme, Urla, Seferihisar, Selçuk, Yarımadanın bileşeni olan ilçelerin belediye başkanlarına sesleniyoruz; kentlerinde ve bölgede her türlü imara açılması muhtemel olan alanlarda emekten ve halktan yana duruşlarını bekliyoruz.

* Seçilirken söyledikleri sözlerini unutmadık, hepsini kaydettik. Tunç başkanın da diğer belediye başkanlarının da sözlerini hatırlıyoruz.

* Yarımadayı korumak adına iktidarın da Tunç başkanın da takipçisiyiz. Yarımadanın sonuç bildirgesi bizim açımızdan siyaset belgesidir.

* Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı (Tunç Soyer) ‘Çeşme'de bir proje yok, neye itiraz edeceğiz' demişti. İZKA'nın hazırladığı stratejik plan var, TMMOB'nin hazırladığı rapor var, çalıştayın sonuç bildirgesi var.

* Şimdi bu kentte siyaset yapanlar, bu doğruyu göremeyecek, bu noktada tavır koyamayacak durumdalar ise eğer, demek ki başka bir konuda bir çalıştay daha yapmamız gerekiyor. Bu kentin tüm siyasetçilerine net duruşuna ihtiyacımız var.

“VATAN HAİNLERİNİN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Bir internet sitesine verdiği bir röportajda Çeşme Projesi'ne yönelik ‘Karşı çıkmak vatana ihanettir' ifadeleri yer alan, ardından röportajda sözlerinin bağlamından koparıldığını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yarımada Planı ile ilgili olarak “Karşı çıkmak vatana ihanet etmektir” sözlerine de yanıt verdi:

“Bu projeler çılgın projeler değil, hırstan çıldırmış olanların projeleri. Çıldırmış insanların projelerine karşı dik durmanın tek yöntemi de birlikte dayanışma içinde olmaktır. Vatanseverler olarak tüm vatanseverleri bu projeye itiraz etmeye çağırıyoruz. Vatan hainlerinin de nerede olduğunu biliyoruz.”