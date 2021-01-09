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İki ayrı bölgede orman yangını! Müdahale edilemiyor

Rize’nin Pazar ilçesi ve Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Güncellenme: 20:19, 09/01/2021
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İki ayrı bölgede orman yangını! Müdahale edilemiyor

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide etkisini devam ettiriyor.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangını da devam ediyor. Yangının çıktığı bölgeye ulaşım olmadığından henüz müdahale edilemiyor. İHA

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