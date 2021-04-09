İSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu açıkladı

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak’ta yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü. Etkili olan yağışlı sistemlerin ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 19.16’DAN 78.51’e YÜKSELDİ

En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78.51’e ulaştı. İSKİ verilerine göre geçen yıl en yüksek doluluk oranı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. 2020 yılının en düşük ortalama seviyesi ise geçtiğimiz aralık ayı içinde yüzde 20.29 olarak kayıtlara geçmişti.

BİR HAFTADA 43 MİLYON 860 BİN METRE KÜP DAHA SU BİRİKTİ

İstanbul barajlarında son 24 saat içindeki artış 11 milyon 290 bin metre küp, son bir hafta içinde ise 43 milyon 860 bin metre küp olarak kayıtlara geçti. Günlük artış yüzde 1.3, haftalık artış ise yüzde 5.05 olarak ölçüldü.

İSTANBULLULARIN 682 MİLYON METRE KÜP SUYU VAR

İSKİ verilerine göre 868 milyon 680 bin metre küp su tutma kapasitesine sahip İstanbul barajlarındaki biriken suyun miktarı bugün için 682 milyon 100 bin metre küp. İstanbul’da biriken suyun yüzde 33’ü Ömerli Barajında, yüzde 17’si Terkos’ta, yüzde 16.4’ü Büyükçekmece Barajında, yüzde 14’ü ise Darlık Barajında bulunuyor.

4 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE

İstanbul’un üç barajında ise doluluk yüzde 90’nin üzerine çıktı. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 95.54, Darlık barajı doluluk oranı yüzde 93.00, Elmalı Barajı yüzde 92.46 , Istrancalar da ise 91.52 olarak ölçüldü. İstanbul’da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan tek baraj Sazlıdere barajı oldu. Daha önce adeta kuruyan barajda doluluk oranı yüzde 41.37 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJI YUZDE 28’LERDEN YUZDE 66’LARA YÜKSELDİ

Doluluk oranı 4 ay önce yüzde 28’lere kadar gerileyen, İstanbul’un önemli barajlarından Alibeylköy barajında bugün doluluk oranı yüzde 66.26 olarak ölçüldü. Adeta kuruduğu dönemde havzasında otlayan koyun ve keçilerin yerini yeniden balıklar aldı. Baraj gölü su havzasının kuruyan bölümleri yeniden suyla doldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı yüzde 95.54

-Papuçdere Barajı yüzde 67.95

-Sazlıdere barajı yüzde 41.37

-Büyükçekmece Barajı yüzde 75.28

-Alibeyköy Barajı yüzde 66.26

-Terkos Barajı yüzde 75.53

-Kazandere Barajı yüzde 69.32

-Elmalı Barajı yüzde 92.46

-Darlık Barajı yüzde 93.00

-Istrancalar Barajı yüzde 67.15