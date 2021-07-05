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İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı: Metekareye 50 kilogram…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı ile Kütahya’da yağışların Salı günü devam edeceğini, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:31, 05/07/2021
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İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı: Metekareye 50 kilogram…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Bilecik Bolu Bursa Çarşamba Düzce HAVA DURUMU istanbul Kocaeli Meteoroloji Sakarya salı trafik Yalova Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:16:06,