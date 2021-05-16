İYİ Parti’den AKP’ye ‘selpak siyaseti’ videosu

İYİ Parti, “Selpak siyaseti” adıyla AKP’nin son dönemdeki icraatlarını eleştiren video yayınladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı videoda, şu ifadelere yer verildi:

*AK Parti’nin katkılarıyla, değerleri, kurumları ve insanları kullanıp atan siyaset ‘Selpak siyaseti’. Kendi elleriyle imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ni bir grup azınlığı tatmin etmek için yine kendi elleriyle fesheden siyaset.*Seçim propogandasının temeline oturttuğu Rabia’yı, iktidarının ‘bi’tık’ devamı için öksüz bırakan siyaset. Uçan ekonomi masallarının kahramanı olan damadını, batan ekonomi gerçekleriyle yüzleşince paketleyen siyaset.

*”İstikrar ve güven” garantisiyle atadığı bürokratlarını, kendi başarısızlığını gizlemek için çöp öğütür gibi harcayan siyaset. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız diyerek göreve gelip, efendilik taslayamadığı her olayda kendi milletini terörist ilan eden siyaset.

AKŞENER: İZİN VERMEYECEĞİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, videoyu şu ifadelerle paylaştı:

“Selpak siyaseti anlayışıyla; değerlerin içini boşaltan, kurumları istikrarsız hâle getiren, devlet yönetimine olan güveni yerle yeksan eden Ak Parti iktidarının, milletimizin umutlarını, memleketimizin kaynaklarını kullanıp atmasına izin vermeyeceğiz.”

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