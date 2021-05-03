İYİ Partili vekilden, Bakan Soylu ve Selçuk’a nepotizm sorusu

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Atatürk Üniversitesi akademik birimlerinde ile AKP'li Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerde atama ve görevlendirmelerin liyakat ve fırsat eşitliği esasları gözetilmeden, ‘Rezalete varan boyutlara ulaştığını” belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Milletvekili Cinisli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplandırmasını istediği yazılı soru önergelerinde ‘akraba kayırma (nepotizm)’ örneklerinin görmezden gelindiğini belirtti.

İKİ BAKANA SORULAR YÖNELTTİ

Cinisli verdiği soru önergesini her iki bakana da ileterek şu sorular sordu;

“Atatürk Üniversitesi akademik birimlerinde atama ve görevlendirmelerin liyakat ve fırsat eşitliği esasları gözetilmeden yapıldığı, akraba kayırma (nepotizm) örneklerinin görmezden gelindiği iddiaları yazılı ve görsel basında yer almaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığınızca ilgili iddiaları araştırmak üzere bir soruşturma açılacak mıdır?

Eğer bir soruşturma yürütülecekse, öğretim üyesi alımı için verilen ilanlara adaylara ait tez adlarının yazılması, ilanın özel koşullarında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilmesi gibi nepotizmi maskeleyici uygulamalar da araştırılacak mıdır?”

Milletvekili Cinisli, “Sayın Bakanlar bu eş, dost akraba kayırmacılığı hakkında ne diyecekler merak ediyorum. AKP'nin yıllardır buna benzer kayırmacılık yaptığını biliyorduk. Ancak öyle ihbarlar geliyor ki, rezaletin bu boyutlara ulaştığını bilmiyorduk. Bakanların vereceği cevaba göre bu nepotizm örneklerini kamuoyuna tek tek açıklayacağım” diye konuştu.