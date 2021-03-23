İYİ Partili vekilden çarpıcı sordu: Kimler piyasadan dolar topladı?

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Merkez Bankası'nda yaşanan görevden alma süreci ile ilgili kamuoyunda konuşulan iddiaları Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan tarafından cevaplandırılması istemiyle soru önergesi veren Ataş, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının dövizde yükselişe sebep olacağının bilinen bir gerçek olduğuna dikkat çekti ve “Kimler bu görevden almayı biliyordu ve kimler piyasada dolar topladı?” diye sordu.

“KİMLER DOLAR TOPLADI?”

Geçtiğimiz Cuma günü 450 milyon dolar toplandığının kamuoyuna yansıdığını ifade eden Ataş, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı gece yarısı kararı ile görevden almasının ardından kur şoku yaşanmış, dolar yüzde 17 artmıştır. Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının dövizde yükselişe sebep olacağı bilinen bir gerçektir. Ancak Merkez Bankası başkanının görevden alınacağını kimlerin bildiği merak konusu olmuştur. Nitekim normalde ortalama bir günde 150 milyon dolarlık döviz satın alınırken Cuma günü 450 milyon dolarlık dolar toplandığı kamuoyuna yansımıştır. Yani Merkez Bankası başkanı görevden alınmasından saatler önce birileri yüklü dolar alımı yapmıştır” ifadelerini kullandı.

“BU KİŞİLERİN TESPİTİ YAPILIP HAKLARINDA İŞLEM YAPILACAK MIDIR?”

İYİ Parti'li Ataş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan şu sorularına yanıt istedi:

“Merkez Bankası başkanının görevden alınması ile başlayan kurdaki dalgalanmada kimler döviz satın alarak krizi fırsata çevirmiştir? 19.03.2021 günü kimler, hangi miktarda döviz alımı yapmıştır? Bu kişilerin tespiti yapılıp haklarında işlem yapılacak mıdır?”

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