İzmir depreminin simgesi Ayda bebek 23 Nisan’da başkanlık koltuğuna oturdu

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu, 30 Ekim İzmir depreminin simge ismi mucize bebek Ayda Gezgin’e devretti.

Bornova Belediyesi başkanlık makamındaki etkinlikte Ayda bebeğin yanı sıra abisi Atakan ve Bornova Belediye Başkan yardımcılığı görevindeyken vefat eden Muhammet Yıldız’ın torunları Nehir Yıldız ile Defne Yıldız yer aldı. Resim yapıp bir süre oyun oynayan Ayda daha sonra Başkan İduğ’un koltuğuna oturdu.

OKULA GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İduğ, başkanlık koltuğunda oturan Ayda'ya, “Ne yapmak istersin Ayda? Söyle bakalım” diye sordu. Ayda ise, “Okuluma gitmek isterim” yanıtını verdi.

İduğ, Ayda'nın talebi üzerine, “Belediye Başkanı olarak anaokulu istiyor ve okulların açılmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

PARKA ANNESİNİN ADINI VERMEK İSTEDİ

Ayda'dan sonra başkanlık koltuğuna oturan Atakan ise, “Evimizin yanındaki Barış Parkı'na annemin adını koymak isterdim” talebinde bulundu.

Başkan İduğ, “Bu dileğin hemen yerine getireceğiz hiç merak etme. Talimatınız alınmıştır” diye cevap verdi.