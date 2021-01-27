İzmir’de meclis gündemi halk oyuna sunulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi Araştırmaları Derneği ve İzmir Kent Konseyi arasında imzalanan protokol ile dijital izleme ve katılım projesi hayata geçirildi. Türkiye’de ilk kez uygulanan sistem ile izmir.referandum.com adlı site üzerinden yurttaşlar söz hakkını kullanacak. Proje, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kentin geleceği ile ilgili kararların alındığı toplantılarında, gündeme alınmış ve alınacak maddelerin bir eleme sürecinden geçirilmesi ve online bir platform üzerinden kentlilerin oylarına sunulması amacını taşıyor.

DÜNYADA DEMOKRASİ KRİZİ YAŞANIYOR

Projenin çevrimiçi tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bütün dünyada totaliter ve popülist iktidarlar hızla demokrasiden uzaklaşırken, Türkiye’de bir kent, İzmir ‘Biz nasıl demokrasiyi daha geliştirebiliriz? Demokrasinin dijitalleşmesini nasıl mümkün kılabiliriz ve nasıl daha çok demokrasi değerlerini gündelik hayata, insanlara aktarabiliriz, paylaşabiliriz' bunun derdine düşüyor. Bu çok kıymetli bir girişim. Demokrasinin erdemlerinde bir sorun yok. İnsanlar demokrasi krizi yaşıyor. ‘Dünyada demokrasi krizi var' dedirten şey, demokrasinin erdemlerinin zafiyetlerinden kaynaklanmıyor. Tam tersine belki de o erdemlerin yeteri kadar geniş, yeteri kadar yaygın bir biçimde insanlarla buluşamıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir” dedi.

ÇARE DEMOKRASİNİN DAHA FAZLA YAYGINLAŞMASI

Bilişim çağına ayak uydurarak, ortak akla dayalı katılımcı yönetim için “Demokrasinin dijitalleşmesinden başka çaremiz yok” diyen Soyer, yeni enstrümanlar, yaratıcı çözümler getirmek zorunda olduklarını söyledi. Soyer şöyle konuştu: “Demokrasinin, insanlığın en büyük inovasyonu olarak geleceğimizi aydınlatacak bir yaşam tarzı sunduğunu aklımızdan çıkarmadan, onun nasıl kıymetli bir yaşam biçimi olduğunu her gün daha fazla anlatmak zorundayız. Demokrasiden gittikçe uzaklaşılırken, çarenin demokrasinin daha fazla yaygınlaşması ve dijitalleşmesinden geçtiğini düşünüyoruz. O nedenle Kent Konseyi’nin Demokrasi Araştırmaları Derneği ile yaptığı anlaşmanın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Yepyeni enstrümanlar, yepyeni mecralar, yaratıcı çözümler kullanarak katılımcılığı, şeffaflığı, genel olarak demokrasiyi yerel yönetimde bir yaşam biçimine dönüştürmeye çalışıyoruz. O nedenle bu girişimi de çok değerli buluyoruz.”

DAHA ÖNCE DE “BİZ İZMİR PROJESİ” HAYATA GEÇMİŞTİ

Soyer daha önce de “Duy, Paylaş, Katıl” sloganı ile “Biz İzmir” adlı projeyi yaşama geçirmişti. İnternet sitesinin yanı sıra telefon aplikasyonları ile de takip edilebilen uygulamada, İzmirliler kente dair projeler, icraatlar, kampanyalar ve duyurular hakkında bilgi sahibi oluyor. Yurttaşlar belediye yönetimine memnuniyet durumunu, gereksinimlerini ve önerilerini iletebiliyor, sosyal projelere aktif katılım sağlayabiliyor. “Şeffaf İzmir” başlığı altında belediyenin ihalelerinden kararlarına kadar yaşananlar hakkında bilgi ve söz sahibi olabiliyor. Soyer, yönetim anlayışını “şeffaf, çoğulcu ve katılımcı belediyecilik” sözleri ile özetliyor.