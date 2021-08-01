Kemer’deki ikinci orman yangını söndürüldü

Antalya’nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

İSMAIL AKIN

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Kemer Arslanbucak Mahallesi’nde iki ayrı yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. İki ayrı noktada çıkan yangın, vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürüldü. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınların kısa sürede söndürüldüğünü söyledi. Vatandaşların da büyük desteğiyle yangınların büyümeden söndürüldüğüne belirten Topaloğlu, “Manavgat’ta çıkan orman yangınında ciğerlerimiz yandı. Yanmaya da devam ediyor. Kemer’de de iki ayrı noktada orman yangını çıktı ancak büyümeden söndürdük. Belediye olarak da yangının söndürülmesi konusunda görevimizi yaptık. Vatandaşlarımız ellerinde kovalarla yangına müdahale etti. Özelikle kadınlarımız ayaklarında ayakkabı yokken yangına müdahale etti. Hepsine teşekkür ederim. Zabıta ekiplerimizin de içinde olduğu yangın ekibi oluşturuldu. Halkımız şüpheli bir durum karşısında hemen kolluk kuvvetlerine bilgi versin. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta müdürlüğü ekipleri de yangın bölgesinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, belediye ekipleri, yangın bölgesindeki vatandaşlara ve itfaiye personeline su dağıttı.

ANTALYA’DA 2 YANGIN DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Antalya'da 5 günde 14 yangın meydana geldi. Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangın devam ediyor. Yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor.