Mandıra Filozofu: Sırada ne var hayat?

Muğla Milas'ta on 10 günde meydana gelen yangınlar, Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu'na da sıçradı ve filmde Mustafa Ali karakterinin uğruna mücadele ettiği evi de yaktı. Filmde, 'Mandıra Filozofu' Mustafa Ali karakterine hayat veren ve filmin yönetmenliğini de yapan Müfit Can Saçıntı Sözcü Web TV'den Yaşar Özer'e konuştu.

YAŞAR ÖZER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alandaki yangında Çökertme Koyu'nda bulunan Mandıra Filozofu filminin çekildiği kulübe de yanarak kül olmuştu. Filmin yönetmeni ve oyuncusu Müfit Can Saçıntı SÖZCÜ TV yayınında konuştu.

Kulübenin yanmasının ardından Twitter hesabından “Rasim abi öldü. Mandıra Filozofu'nun kulübesi yandı, kül oldu. Sırada ne var hayat?” şeklinde paylaşım yapan Saçıntı, “Orman yangınının aniden olması gibi Rasim ağabeyin gidişi de aniden oldu. O da bizim tiyatromuz ve sinemamız için koca bir çınardı. Onun da gidişi orman yangını gibi ani oldu. Ama öyle büyük sanatçılar gibi arkasında bir aydınlık bıraktı. Orman yangını da aniden olup kulübe de gidince tabi ki yoğun bir hüzne kapıldım, üzüldüm. Türkiye'mizin her yerinde belirli bölgelerinde ormanlar yandı ve canımız yandı. İnsanın bir yerde anısı olunca acısı da biraz daha fazla oluyor” diye konuştu.

‘BİZİM ANIMIZ YANDI AMA GENÇLERİN HAYALLERİ YANDI'

Sözlerini sürdüren Saçıntı, “Bizim anımız yandı ama gençlerin hayalleri yandı. Bizim dünümüz yandı, gençlerin yarınları yandı. Hep beraber bugünümüz yandı. İnanın kendimizden çok gençlere, yanan hayallere üzülüyorum. Biz iyi kötü o anıları yaşadık, gördük o cennet parçalarını. Ama gençler çok uzunca bir süre göremeyecekler ya da dünyanın her yerinden oranın hayallerini kuranlar…” dedi.

FİLM ÇEKMEK İÇİN 2 SENE ARAZİ ARADIKLARINI SÖYLEDİ

Saçıntı, “Senaryoya baktığımızda gerçek başrolün güzel manzaralı ormanlık bir arazi olduğunu gördük yönetmen olarak da. Öyle bir yeri aramaya başladık. İlk sene bulamadık ve bulamadığımız için vazgeçtik. O kadar önemliydi. Öyle bir arazi olmadan o film çekilemezdi. Neyse ki ikinci yıl Çökertme Koyu'ndaki araziyi bulunca ‘burası işte, şimdi çekebiliriz' dedik. 2 senede aradık bulduk, maalesef 2 saatte yandı bitti kül oldu” ifadelerini kullandı.

KULÜBE ÖZEL İZİN İLE YAPILMIŞ

Bölgenin sit alanı olduğunu söyleyen Saçıntı, “Orası aslında sit alanıydı. Tartışmalar başladı ya ‘acaba bir şeyler yapılır mı yanan bölgelere?' Zaten Anayasa'ya göre ormanlık bölgeler yansalar bile bina yapılamıyor. Ama orası zaten orman arazisinin dışında aynı zamanda sit alanıydı o bölge. Ve oraya herhangi bir bina yapmak deyim yerindeyse, çivi çakmak yasaktı. Biz o zaman bu kulübeyi yaptırabilmek için hem Kültür Bakanlığı'ndan hem Valilikten hem belediyeden özel izin almıştık. Sonra film bitince yıkılacaktı. Ama film çok beğenilince zamanın Kültür Bakanı, Valilik, belediye ‘Bu da artık bir kültür değeri oldu' dedi. Özel izin ile o kulübe duruyordu. İnsanlar da gerçekten orayı gidip ziyaret ediyorlardı, bana mesaj atıyorlardı. Yanmasının da bir sebebi o ulaşımın zorluğu, el değmemiş bir bölge olması hem güzelliğinin sebebiydi maalesef yanmasının da bir sebebi diyebiliriz. Havadan ulaşılamadığı için. Karadan zaten ulaşılamıyordu çünkü” şeklinde konuştu.