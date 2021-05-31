Mersin’de 4.3 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre saat 09:23’de Mersin’de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Akdeniz olarak gösterdi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER