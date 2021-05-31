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Mersin’de 4.3 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Mersin'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Anamur olurken, derinliği 25 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:48, 31/05/2021
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Mersin’de 4.3 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre saat 09:23’de Mersin’de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Akdeniz olarak gösterdi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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