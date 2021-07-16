Mersin’deki orman yangını ikinci gününde de devam ediyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını ikinci gününde de sürüyor. Yangının çıktığı alanın sarp ve engebeli olması, devam eden şiddetli rüzgarın da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği ifade edildi. Halen bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de söndürme çalışmalarını takip ettiği belirtildi.

50 EV BOŞALTILDI

Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan yangının haber alınmasından sonra bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya'dan sevk edilen ekipler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye araçları ve personeli yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor. Yangına havadan 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz ile müdahalede bulunulurken, tedbir amacıyla 50 evin de boşaltıldı.

Dün sabah saatlerinde başlayan yangına havadan uçak ve helikopterler müdahale ederken, akşam saatlerinden, sabaha kadar da karadan müdahale sürdü. Sabah saatlerinde yeniden 3 uçak ile 21 helikopter ve karadan 164 arozöz ile 850 personel yangına müdahale ederken, şimdiye kadar 650 hektarda yangının etkili olduğu ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de halen bölgede bulunduğu ve yangının söndürülme çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi.

YABAN KEÇİLERİNİN YAŞADIĞI BÖLGE

Öte yandan yangın bölgesinin öz ellikle Yaban keçilerinin yoğun olarak yaşadığı ve yöre halkı tarafından da korunduğu alanlardan birisi olduğu da ifade edildi. İkinci gününde olan yangının yerleşim alanları tehdit ettiği belirtiliyor.