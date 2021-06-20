Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bu akşamdan pazartesi günü akşamüstü saatlerini kapsayan günlük hava tahmin raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Balıkesir hariç), İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Eskişehir’in doğusu, Ankara’nın batısında, yarın zamanla Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesi’nde ise Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.

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