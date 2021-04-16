Meteoroloji’den Marmara ve birçok bölge için toz taşınımı uyarısı: Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Giresun, Kars ve Ardahan ile Antalya’nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenirken rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Cumartesi Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında ise “Rüzgarın Cumartesi güney ve güneydoğu yönlerden Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Marmara’nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Toz Taşınımı, Çatı Uçması, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi, Ulaşımda Aksamalar, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

MARMARA İÇİN DE UYARDI

Meteoroloji, Marmara bölgesini de toz taşınımı için uyardı. Bölge için yapılan açıklamada “Cumartesi bölgenin güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Cumartesi bölgenin güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Cumartesi güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Cumartesi bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, Cumartesi Isparta, Burdur ve Antalya’nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Cumartesi Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Cumartesi bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Cumartesi güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Cumartesi bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Cumartesi bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.