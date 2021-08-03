Milas Belediye Başkanı: Alevler termik santralin dibine geldi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat saat 21.00 itibarıyla alevler ile Kemerköy Termik Santrali arasında kalan mesafeyi gözler önüne serdi. “Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler" diyen Tokat, "Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin” çağrısında bulundu.

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Yangını yerinde takip eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerle termik santrali aynı karede gösteren görüntüyü paylaşıp uyarmıştı.

“İÇİMİZ KAN AĞLAYARAK İZLİYORUZ”

Tokat, “Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi. Uyarılarımıza kulak asılmamasının sonucunu içimiz kan ağlayarak izliyoruz” demişti.

“TERMİK SANTRALİN DİBİNE GELDİ ALEVLER”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat saat 21.00 itibarıyla alevler ile termik santral arasında kalan mesafeyi gözler önüne serdi.

“Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler” diyen Tokat, “Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin” çağrısında bulundu.